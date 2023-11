Cgil Catania, no a 1,2 milioni in meno per la metropolitana etnea

"Condanna a morte per il trasporto pubblico"

CATANIA – “Se il Governo Meloni sottrarrà 1,2 milioni di euro alla metropolitana di Catania nel triennio 2024/2026 condannerà a morte il trasporto pubblico che lega la città ai suoi Comuni. E condannerà l’intero territorio a stagnare nell’arretratezza per altri decenni, come se i ritardi del passato non pesassero già adesso sull’economia di tutto il Sud-Est”. La Cgil e la Filt Cgil di Catania commentano così la notizia diffusa dal Pd.

I segretari dei due sindacati, Carmelo De Caudo ed Edoardo Pagliaro, chiedono “un chiarimento” al sindaco della Città Metropolitana Enrico Trantino” e si domandano “se quest’amministrazione comunale di centrodestra sia consapevole del danno che il Governo Meloni, di identico segno politico, stia provocando a città del sud come Catania”.

“Abbiamo già assistito con sgomento e preoccupazione – dicono i sindacalisti – alla sottrazione di oltre 300 milioni di euro a fondi già decretati per la città ma che adesso andranno a valere su piani diversi. Se questa notizia della sottrazione dei soldi per la metro si rivelasse vera, come purtroppo temiamo, avremmo la conferma che questa città sia stata abbandonata al proprio destino di povertà“.

Infine De Caudo e Pagliaro chiedono alla governance della Ferrovia Circumetnea di “trovare qualunque soluzione possibile che eviti questo incredibile scippo al nostro futuro e a quello dei nostri figli”.