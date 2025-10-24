Udienza a novembre per entrambi gli imputati, uno ha chiesto l'abbreviato

CATANIA – Non ci saranno patteggiamenti per la morte di Chiara Adorno. Studentessa diciottenne di Solarino, nel Siracusano, che fu investita due anni fa sulla Circonvallazione di Catania mentre attraversava sulle strisce, a piedi, a due passi dalla sua facoltà di Scienze biologiche. Quella maledetta sera, alle 21.08 del 7 novembre 2023, in viale Andrea Doria, stava tornando a casa dopo una lezione. Fu investita da una moto e da una macchina.

La Procura di Catania aveva dato il via libera al patteggiamento del motociclista, Carmelo Ingarao di 28 anni, non invece per il conducente dell’auto, Salvatore Di Mauro. Ma il giudice Marina Rizza ha detto di no. Così le posizioni dei due imputati tornano a essere unificate. Si va in aula il 25 novembre. Quel giorno ci sarà il rito abbreviato per Di Mauro, mentre il gup Stefano Montoneri dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla magistratura per Ingarao.

La ricostruzione della Procura

Si torna dunque all’udienza preliminare. Nessun patteggiamento. Di Mauro, stando alla ricostruzione della Procura, sarebbe stato distratto dall’uso del telefonino. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Pierluigi Papalia e Domenico Maravigna. La famiglia di Chiara – che sin da subito ha depositato la nomina dei difensori, per avere giustizia per la loro ragazza – è assistita dal professore Giovanni Grasso e dall’avvocato Sandro Del Popolo.

L’accusa, formulata al termine delle indagini, ricostruisce che Ingarao era alla guida di una Honda SH800, e che andava a 72 km all’ora. Non vide Chiara e il ragazzo che l’accompagnava, e li fece cadere per terra. In quel momento giunse l’auto di Di Mauro, alla guida di una Punto a 85 chilometri all’ora, “senza alcun tentativo di rallentamento, distratto dall’utilizzo del proprio dispositivo cellulare e in particolare dall’utilizzo del dispositivo whatsapp”. Stando sempre alla tesi dell’accusa.

L’imputazione

L’accusa è omicidio stradale. I due imputati adesso, fino a 3 giorni prima dell’udienza, possono chiedere il giudizio immediato. L’inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero Fabio Salvatore Platania, con il procuratore aggiunto Fabio Scavone.

Nel corso dell’inchiesta è stata realizzata una consulenza degli ingegneri. Gli indagati all’epoca avevano entrambi 26 anni. La scomparsa di Chiara, una brava ragazza piena di vita che amava studiare, amava la famiglia ed era legatissima alla sorella, gettò nello sconforto la comunità universitaria e la gente di Solarino.