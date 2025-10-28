“Diceva di avere mal di gola”, 18enne trovata morta nel letto

La sera prima, la ragazza era uscita con alcuni amici

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Chiara Zardo, una 18enne trovata senza vita la mattina di sabato 25 ottobre nella sua abitazione di Pederobba, nel Trevigiano. La Procura di Treviso ha avviato un’indagine sul suo decesso.

Al momento non emergono segni di violenza e le cause del decesso appaiono naturali, ma l’assenza di patologie note ha spinto gli inquirenti a disporre ulteriori accertamenti. La salma è stata trasferita all’obitorio di Montebelluna e posta sotto sequestro.

La serata con gli amici e il malore notturno

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Pederobba, la giovane era uscita con alcuni amici la sera precedente. Rientrata a casa verso mezzanotte, aveva riferito di avere un lieve mal di gola. La madre, Elisa Ciannillo, le aveva somministrato una compressa di ibuprofene, un comune antinfiammatorio. Dopo averla assunta, Chiara si era messa a dormire.

La mattina seguente: non vedendola alzarsi, la madre è entrata nella stanza e ha fatto la drammatica scoperta. I sanitari del Suem 118, intervenuti immediatamente, non hanno potuto fare altro che constatare la morte, che secondo le prime valutazioni risalirebbe alle prime ore del mattino.

Elisa Ciannillo non si dà pace e chiede di sapere perché la figlia non c’è più. La donna esclude categoricamente qualsiasi legame con droghe o altri comportamenti a rischio. Amici e conoscenti la descrivono come una ragazza solare, sportiva e piena di progetti.

Chiara Zardo, l’autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni

La magistratura ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso. Tra le ipotesi considerate figurano un malore improvviso, una possibile reazione avversa al farmaco o una patologia non diagnosticata. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e, secondo quanto trapelato, non sarebbero stati rilevati segni di violenza né elementi anomali nella stanza.

L’attenzione è ora concentrata sull’autopsia, che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni e potrebbe fornire indicazioni decisive per ricostruire cosa sia accaduto a Chiara Zardo. La ragazza era diventata maggiorenne lo scorso marzo.

