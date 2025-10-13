Sedici le strutture premiate con le ambitissime Chiavi.

Nell’aprile del 2024 la Guida Michelin ha introdotto un nuovo simbolo di eccellenza: la Chiave, un riconoscimento pensato per gli hotel che si distinguono per la qualità del soggiorno offerto.

Se le celebri Stelle Michelin restano il parametro universale per valutare la cucina d’autore, le Chiavi – assegnate in un numero che varia da una a tre – nascono per celebrare l’arte dell’accoglienza.

Questo nuovo sistema di valutazione premia le strutture che si distinguono per design, architettura, servizio, personalità e coerenza tra prezzo ed esperienza, elevando il concetto stesso di ospitalità a un linguaggio universale del comfort e del gusto.

Una Chiave segnala un soggiorno speciale, Due Chiavi riconoscono un’esperienza eccezionale, mentre Tre Chiavi rappresentano l’apice del lusso e dell’unicità, un equilibrio perfetto tra luogo, atmosfera e servizio.

Chiavi Michelin 2025, i migliori hotel siciliani

In questo panorama di eccellenza, la Sicilia emerge come uno scrigno di tesori senza tempo. Da sempre tappa obbligata del Grand Tour ottocentesco, l’isola fu definita da Goethe “la chiave di ogni cosa”, a sottolineare il suo ruolo centrale nel comprendere l’anima più autentica dell’Italia.

L’idea di ospitalità siciliana, da secoli sinonimo di eleganza e calore, trova oggi la sua massima espressione a Taormina, località iconica che continua ad attrarre viaggiatori raffinati da ogni parte del mondo.

Tra le strutture siciliane più prestigiose spicca il San Domenico Palace, della catena Four Seasons, che ha conquistato le ambitissime Tre Chiavi. L’hotel a cinque stelle è stato reso celebre a livello internazionale anche grazie alla serie televisiva “The White Lotus”.

Com’è cambiato il turismo negli ultimi anni

Negli ultimi anni il panorama turistico siciliano ha vissuto una trasformazione significativa, orientandosi verso una nuova forma di scoperta: quella della Sicilia rurale, intima e silenziosa, lontana dai circuiti più battuti. Dalle pendici dell’Etna fino al Val di Noto, la costa sud-orientale dell’isola si è rivelata un territorio di rara bellezza, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e ogni dettaglio racconta un legame profondo con la terra e le sue tradizioni.

Strutture come Susafa, Monaci delle Terre Nere, Donna Coraly Boutique Hotel, Wine Relais Feudi del Pisciotto, Country House Villadorata e Masseria della Volpe incarnano questo nuovo modo di viaggiare, che privilegia l’esperienza alla semplice vacanza. Ogni luogo diventa un microcosmo di emozioni, dove il profumo degli agrumeti, il silenzio delle colline e i colori intensi del tramonto restituiscono l’essenza più autentica e poetica della Sicilia.

Tre Chiavi

San Domenico Palace – Taormina

L’antico convento domenicano del XIV secolo, trasformato nell’Ottocento in un grand hotel, conserva il fascino austero delle sue origini monastiche, reinterpretato in chiave contemporanea grazie al restauro curato dal gruppo Four Seasons nel 2021. La parte più recente della struttura accoglie suite luminose affacciate sul Mar Ionio, alcune con piscina privata. Tra i giardini mediterranei, la piscina a sfioro, la spa e il ristorante stellato Principe Cerami, l’esperienza si trasforma in un viaggio nel tempo e nella bellezza.

Due Chiavi

Therasia Resort Sea & Spa – Vulcano

La struttura è ubicata sul lato settentrionale dell’isola. La vista su Lipari domina l’orizzonte dalle terrazze e dalle piscine a sfioro di acqua salata. Dal resort, dotato anche di centro benessere, si accede a tre spiagge di sabbia nera. Quattro ristoranti assicurano un’ampia scelta gastronomica. Sia Il Cappero che I Tenerumi sono stati insigniti di 1 Stella e 1 Stella Verde Michelin. L’Arcipelago è più casual e I Grusoni è il bar a bordo piscina.

Villa Igiea – Palermo

Nel capoluogo siciliano il fascino della Belle Époque rivive in questo capolavoro Liberty firmato da Ernesto Basile per la famiglia Florio. Oggi Villa Igiea fa parte della catena alberghiera di lusso di Sir Rocco Forte. Restaurata da Olga Polizzi e dal designer Paolo Moschino, la villa accoglie i suoi ospiti tra arredi d’epoca, sale affrescate e terrazze affacciate sul mare. Ogni dettaglio è un omaggio alla raffinatezza: dalle camere arredate con mobili artigianali e tessuti pregiati, alla colazione che celebra la tradizione dolciaria siciliana, fino ai tre ristoranti e alla sala Basile. Ad arricchire l’offerta, un centro benessere e campi da tennis.

ADLER Spa Resort Sicilia – Siculiana Marina (Agrigento)

Immerso nella riserva naturale di Torre Salsa, l’Adler Spa Resort Sicilia rappresenta l’incontro perfetto tra design ecosostenibile e paesaggio mediterraneo. Realizzata con materiali locali come argilla, pietra vulcanica e legno di cedro, la struttura si integra nel territorio circostante con armonia. Le suite, minimaliste e silenziose, si affacciano sul mare, mentre la spa panoramica e i percorsi di talassoterapia invitano al relax totale. Le giornate trascorrono tra passeggiate lungo la costa, attività fisica all’aperto e degustazioni di cucina siciliana, preparata con ingredienti provenienti direttamente dalla tenuta.

Grand Hotel Timeo – Taormina

Il Grand Hotel Timeo fa parte della catena di lusso Belmond e domina la città dall’alto del Teatro Greco, offrendo una vista che abbraccia l’Etna e il mare. Eretto nel 1873 come dimora di villeggiatura per i viaggiatori del Grand Tour e rinnovato alla fine degli anni Novanta, è stato meta prediletta di artisti e sovrani, tra cui Guy de Maupassant, Oscar Wilde, D.H. Lawrence e l’imperatore Guglielmo II. I giardini terrazzati, il ristorante stellato Otto Geleng e il Bar Timeo ne fanno un luogo iconico del turismo internazionale.

Villa Sant’Andrea – Taormina

Una villa affacciata sulla baia di Mazzarò, costruita nel 1919 dalla famiglia Cornish Trewhella, ospita oggi questa proprietà della catena Belmond, incarnazione della Dolce Vita in salsa siciliana. La struttura conserva l’eleganza discreta delle residenze d’epoca, tra sale dai toni marini e opere firmate dall’artista Alessandro Florio, ispirate ai carretti siciliani. La terrazza sul mare è teatro di tramonti indimenticabili e cene gourmet.

Una Chiave

La Foresteria Planeta Estate – Menfi (Agrigento)

Nel cuore della campagna di Menfi, la famiglia Planeta – nota per la produzione di vini e oli d’oliva – ha esteso la propria vocazione enologica all’ospitalità con questo raffinato relais immerso nel verde e circondato da vigneti e uliveti. Qui, il lusso è discreto e radicato nella terra: dalle 14 camere ispirate che prendono il nome dalle piante locali alla piscina circondata da aiuole di erbe aromatiche e alla cucina che celebra i sapori locali, ogni dettaglio riflette l’identità di una Sicilia autentica e sostenibile. Nella tenuta sono sempre disponibili corsi di cucina e degustazioni di vino.

Wine Relais Feudi del Pisciotto – Niscemi (Caltanissetta)

Immerso tra filari di viti nel sud-est della Sicilia, il Wine Relais Feudi del Pisciotto è un’antica tenuta del Settecento trasformata in un boutique wine hotel a dieci minuti di distanza da Niscemi. L’atmosfera è quella di un’elegante dimora di campagna, dove la degustazione dei vini di casa si accompagna a momenti di quiete tra piscina e paesaggi collinari. A disposizione degli ospiti un’ampia piscina e una spa.

Country House Villadorata – Noto

Nel cuore del Val di Noto, Patrimonio UNESCO e culla del barocco siciliano, sorge Country House Villadorata, eco-resort nato dal recupero di un insediamento ottocentesco immerso in 23 ettari di natura coltivata secondo principi biodinamici. Le Ecosuite, alcune dotate di idromassaggio privato, incarnano un lusso sobrio e naturale, mentre la cucina del ristorante Orti di Villadorata celebra la freschezza dei prodotti a km 0. A completare l’offerta, una piscina con sali minerali.

Masseria della Volpe – Noto

Situato a sud-est di Rosolini, questo edificio del 19esimo secolo offre un’altra interpretazione della Dolce Vita rurale. L’antico casale ottocentesco, restaurato nel rispetto dell’ambiente, si estende tra agrumeti e giardini botanici alimentati a energia solare. Le camere coniugano artigianato locale e design contemporaneo, mentre la terrazza del ristorante Codarossa diventa il luogo ideale per ammirare i tramonti sul Mar Ionio, sorseggiando un calice di vino siciliano. La struttura è dotata di piscina, centro benessere, campi da tennis e da bocce.

Seven Rooms Villadorata – Noto

Nel centro storico di Noto, il Seven Rooms Villadorata riporta in vita il fasto nobiliare di Palazzo Nicolaci, residenza del Settecento che l’imprenditrice Cristina Summa ha trasformato in un boutique hotel dallo charme sofisticato. Le camere, dieci in tutto, sono un inno al barocco reinterpretato in chiave moderna, tra affreschi, lampadari d’epoca e arredi di design.

Susafa – Polizzi Generosa (Palermo)

L’antica masseria della famiglia Saeli-Rizzuto, ancora oggi azienda agricola attiva, offre un’accoglienza intima e autentica. Le 17 camere di questo country boutique hotel conservano il calore della pietra e delle travi originali. Il ristorante Il Granaio e il wine bar Susafa celebrano l’identità gastronomica del territorio. L’esperienza si completa con la piscina panoramica e i profumi di campagna che accompagnano l’alba sulle Madonie.

Hotel Signum – Salina

L’Hotel Signum è un raffinato rifugio di charme incastonato ai piedi di due vulcani , gestito dalla famiglia Caruso. La piscina, le terrazze panoramiche, il bar e i due ristoranti – uno gourmet e uno bistrot – regalano vedute spettacolari sul mare. Le 30 camere, distribuite in dimore immerse nel verde, uniscono l’eleganza dei mobili d’epoca e dei dettagli artigianali al comfort moderno. Il ristorante gourmet è affidato alla titolare Martina Caruso. La spa, alimentata dalle sorgente geotermale locale, aggiunge un tocco di esclusività a un’esperienza di pura armonia.

Donna Coraly Country Boutique Hotel – Siracusa

A pochi chilometri da Siracusa, nella storica tenuta di San Michele, il Donna Coraly Country Boutique Hotel fonde memoria e contemporaneità. Le suite si aprono su giardini privati. Un parco botanico incornicia una bio-piscina di acqua salata riscaldata. Il ristorante La Zaituna, ricavato da un antico frantoio, propone piatti che raccontano la Sicilia con eleganza e autenticità. In questo luogo, dove nel 1943 fu firmato l’Armistizio di Cassibile, la storia incontra la quiete.

Lùme – Siracusa

Nel cuore di Ortigia si trova questo piccolo B&B, creato da un albergatore parigino innamorato di Siracusa. La struttura è dotata di sole 6 camere, di un attico che offre un appartamento indipendente e di una piccola area benessere. L’atmosfera è quella di una casa privata, tra tessuti artigianali e dettagli di design. Qui la colazione e gli aperitivi al tramonto diventano momenti di pura contemplazione.

Monaci delle Terre Nere – Zafferana Etnea (Catania)

La tenuta si estende ai piedi dell’Etna. Realizzata secondo i principi della bioarchitettura, unisce la forza della pietra lavica alla grazia della natura circostante. Le suite e le ville disseminate nei 25 ettari di proprietà raccontano un’idea di lusso sostenibile, mentre la cucina della Locanda Nerello esalta i sapori del territorio e i vini prodotti in loco. Al tramonto, il Convivium Bar, ricavato nell’antico palmento, diventa il cuore conviviale di un’esperienza che unisce arte, gusto e paesaggio.

