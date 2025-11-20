 Chiesto processo a Baiardo, il gup astenuto per incompatibilità
Chiesto processo a Baiardo, il gup astenuto per incompatibilità

L'udienza è quindi aggiornata a domani, il capo dell'ufficio Gip/Gup dovrà indicare a quale giudice assegnare il fascicolo
IL PROCESSO
di
1 min di lettura

FIRENZE – Subito ferma – per astensione del giudice dal procedimento – l’udienza preliminare davanti al tribunale di Firenze per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Dda fiorentina per Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna (Novara), uomo di collegamento dei fratelli Graviano al nord. In questo procedimento è accusato di false dichiarazioni ai pm e di calunnia.

Il giudice dell’udienza preliminare Piergiorgio Ponticelli si è astenuto per incompatibilità. L’udienza è stata quindi aggiornata a domani quando il capo dell’ufficio Gip/Gup di Firenze facente funzione, Alessandro Moneti, dovrà indicare a quale giudice assegnare il fascicolo.

Inoltre, in ambito di procura fiorentina è stato fatto rilevare che il 12 dicembre scadono i termini per la misura cautelare stabilita per Baiardo, gli arresti domiciliari con braccialetto nella sua casa di Trabia (Palermo).

Tra le persone offese del procedimento anche il giornalista Massimo Giletti. 

