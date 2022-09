Chinnici apre la campagna senza Fava: scoppia la polemica

Centopassi: "Siamo leali, non minchioni". Tensioni nella coalizione.

1' DI LETTURA

PALERMO – Nel giorno in cui il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, è in Sicilia per lanciare l’apertura della campana elettorale di Caterina Chinnici un incidente diplomatico rischia di fare saltare il banco.

“Noi dei Centopassi siamo leali, non minchioni. Se il Pd ritiene che la candidatura della Chinnici sia un suo affare privato, e se Caterina Chinnici si ritiene impegnata a far campagna elettorale solo con i candidati del Pd, nessun problema. Vorrà dire che il Movimento Centopassi si riterrà libero di far campagna solo per la propria lista”.

Parole come pietre. La nota del gruppo di Claudio Fava arriva puntuale come un orologio svizzero e scocca l’ora di una grana enorme per i dem. Al netto delle rassicurazioni profuse a mezzo stampa, il clima nel centrosinistra siciliano è decisamente avvelenato.