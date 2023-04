Chinnici conferma l’ingresso in FI, Barbagallo: “Sono disgustato”

Dure le parole del segretario dei dem siciliani all'indirizzo della ormai ex compagna di partito.

PALERMO. “Fino a ieri erano soltanto voci e lo ritenevo stupefacente, solo fantapolitica. Ma oggi, dopo aver letto le sue parole virgolettate, sono basito, incredulo e persino disgustato”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando l’intervista di Caterina Chinnici al Corriere della Sera con cui conferma il passaggio a Forza Italia.

Barbagallo aggiunge: “Apprendere a mezzo stampa di una scelta così complessa e delicata senza prima interloquire direttamente, non dico riservatamente, innanzitutto con il partito che le ha consentito di fare due legislature europee e che l’ha scelta come candidata alla presidenza della Regione siciliana, è innanzitutto una caduta di stile che non mi aspettavo da una persona come Caterina Chinnici, che dell’etica e della correttezza ha sempre fatto un biglietto da visita irrinunciabile”.

"In Chinnici la base del partito in Sicilia ha creduto e lo ha dimostrato facendole vincere le primarie -prosegue il segretario del Pd siciliano -. E comprendo la delusione di chi, tra noi dirigenti, militanti e sostenitori, oggi si sente tradito da una scelta Barbagallo – Proprio lei, che dal PD aveva preteso e ottenuto l'esclusione dalle liste non solo di imputati ma anche degli indagati".