Chinnici: “Nel Pd siciliano ci vorrebbero discontinuità e progetti”

Il futuro Dem visto dalla deputata regionale cuperliana

PALERMO – “Nel Pd siciliano ci vorrebbero discontinuità e progetti”. Valentina Chinnici, parlamentare regionale del Partito Democratico, cuperliana, presidente nazionale del Cidi (Centro di Iniziativa Democratici degli Insegnanti), parla del futuro dei Dem in Sicilia, mentre è in corso lo scontro tra le varie anime. L’intervista.

Le urla all’assemblea e le tensioni che continuano. Cosa ne pensa di quello che sta accadendo nel Pd siciliano?

“È un momento di grande travaglio e ci sono smottamenti e scossoni forti, tensioni innegabili, ma sono convinta che da questa fase si deve uscire e si deve trovare una sintesi. Ci vuole una discontinuità per immaginare una nuova fase del partito”.

Parla di discontinuità, non è propensa a un nuovo mandato di Barbagallo?

“L’area che fa capo alla segretaria deve dirci verso dove vuole traghettare la Sicilia. In questo momento la figura del segretario uscente, riproposta sic et simpliciter, non può essere la soluzione perché si andrebbe verso un muro contro muro. Bisogna realizzare un congresso vero e affiancare a quella di Barbagallo altre figure”.

Quale deve essere il filo conduttore?

“Bisogna fare un congresso vero, sui temi, come quello che si è svolto a livello nazionale. È un discorso di mozione e di candidati, di che visione abbiamo della Sicilia, bisogna creare alternative al governo di centrodestra e a Schifani. Come si vince tra due anni? Solo se si creano fiducia e entusiasmo”.

Lei è contraria alle primarie, ma favorevole alla discontinuità?

Io faccio capo all’area di Gianni Cuperlo, sempre contrario alle primarie perché un partito maturo deve poter decidere i propri dirigenti, almeno a livello locale. Io guardo con molto rispetto alle primarie, non sono una signora delle tessere e ho un consenso di persone non tesserate, non sono contraria a priori. Credo che un partito maturo possa esprimere la sua classe dirigente. Possono esserci brogli anche con le primarie, ai tempi di Renzi c’erano persone di Forza Italia che votavano qui a Palermo”.

C’è un nome che le viene in mente in particolare per la segreteria?

“Non spetta a me indicare nomi, non esiste il salvatore della patria, esiste un tessuto da ricucire e sono certo che i dirigenti regionali e nazionali si assumeranno le loro responsabilità per traghettare il partito. Nessuno potrebbe governare un Pd dilaniato. Bisogna riportare al centro la visione della Sicilia, rimettere in campo i temi della politica e fare un congresso vero, animandolo in tutti i circoli, facendo sentire la base protagonista”.

Si è parlato della carenza di donne nei ruoli chiave, lei è d’accordo?

“Tra i i deputati siamo solo due su undici. Il Pd ha un problema, da anni, di rappresentanza femminile. Penso che se ci fossero state più donne, al di là dello stereotipo che ci affiancate, le cose sarebbero andate diversamente. Ci vorrebbe una maggiore presenza femminile a tutti i livelli nel Pd siciliano. Bisogna dare il partito democratico ai circoli, agli iscritti, alle persone di buon senso e alla militanza. Le donne possono avere un ruolo importante per la loro intelligenza emotiva e relazionale”.

Quali dovrebbero essere le prossime mosse del Pd?

“Avviare, dopo aver stabilito regole certe e trasparenti, la fase congressuale. Ci si deve sottrarre allo scontro personalistico. Il primo partito alternativo alla Meloni deve essere il Pd, visti i disastri che sta facendo il centrodestra. Dalle Zes al dimensionamento scolastico, dal lavoro alla sanità. Come diceva Gramsci, ‘ sono convinto che quando tutto sembra perduto, noi dobbiamo continuare a lavorare con tenacia e con calma…senza farci illusioni e senza abbandonarci alle delusioni'”.

