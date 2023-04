Chinnici vicina a Forza Italia, la trattativa e il rapporto con Schifani

Siamo alla vigilia di un clamoroso passaggio?

1' DI LETTURA

Caterina Chinnici, europarlamentare Pd, già candidata del centrosinistra alle scorse elezioni regionali, potrebbe presto approdare a Forza Italia. Virgolettati espliciti non ne arrivano, ma piovono conferme rispetto a indiscrezioni circolate stasera. Si parla di una trattativa politica ben avviata che non è una boutade, ma una ipotesi concreta. Ancora non c’è il sigillo del reciproco ‘sì’, ma molto lascia pensare che potrebbe esserci a breve. Non è – per quanto apprendiamo – il presidente Schifani a occuparsi direttamente della faccenda. Ma si riferisce di un buon rapporto dell’onorevole Chinnici con l’attuale inquilino di Palazzo d’Orleans. Un dato che, sicuramente, non guasta e che avrebbe addolcito il percorso.

L’indiscrezione di cui si parla è stata lanciata dall’agenzia Adnkronos e ha creato, ovviamente, dei malumori preventivi nel Pd. C’è una sfilza di malpancisti che, con ovvie ragioni, avrebbe da dire sul passaggio di campo, qualora si verificasse. Caterina Chinnici, come tutti ricorderanno, si piazzò nella casella di un non esaltante terzo posto, dopo Renato Schifani, il vincitore, e Cateno De Luca. Antonello Cracolici, non ancora presidente della Commissione Antimafia, commentò: “Caterina Chinnici ha fatto quello che ha potuto, nelle condizioni complicate che sappiamo. Certo, conta il carattere delle persone. Non si può affermare che ci metta il cuore nella battaglia politica”.

Dopo l’ex grillino Giancarlo Cancelleri, dunque, ecco un altro possibile approdo. Se si verificasse, sarebbe un altro punto per il governatore che ha sempre insistito sulla forza attrattiva dei moderati. L’impressione è che i voti non contino troppo. Contano i simboli di oggi che potranno diventare, se non il cerchio magico, una pattuglia di riferimento, domani. (rp)