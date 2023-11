Chirurgia plastica della mammella: esperti a confronto a Palermo

A Mondello il corso di formazione AICPE diretto da Giovanni Zabbia ed Egidio Riggio

PALERMO – Il 3 e 4 novembre, Palermo, nella splendida baia di Mondello si è svolto il corso avanzato di Chirurgia Plastica del seno, con live surgery. Si tratta di un momento di formazione organizzato da AICPE, con il patrocinio dell’Università di Palermo e della Presidenza della Regione Sicilia, dedicato sia ai giovani chirurghi che ai chirurghi più esperti – professionisti, ospedalieri e universitari d’Europa e che ha ospitato relatori nazionali e internazionali, tra i migliori al mondo per la chirurgia del seno.

Il dottor Egidio Riggio (nella foto in basso a sinistra) di Milano, e il chirurgo plastico Giovanni Zabbia (nella foto in basso a destra) dell’Università di Palermo, direttori del corso, assieme ad alcuni dei migliori chirurghi internazionali esperti in mastoplastica hanno diretto due giornate dall’elevato livello scientifico sulla chirurgia estetica del seno.

Questo settore della chirurgia plastica interessa anche i pazienti transessuali che sempre più richiedono l’intervento di mastoplastica additiva nell’iter di riaffermazione di genere. Il Dott. Giovanni Zabbia si occupa anche di interventi per la riconversione di genere presso allo’ U.O. di Chirurgia Plastica dell’Universita’ di Palermo diretta dalla Prof.ssa Cordova.

Presenti all’evento il Dr. Claudio Bernardi, Presidente dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica che ha sottolineato che “La formazione permanente è un asset fondamentale su cui si basa la nostra Associazione”, ma questo corso ci porta per la prima volta a uno step successivo: siamo estremamente orgogliosi di ospitare in Italia, nella meravigliosa Sicilia, decine di chirurghi stranieri per una condivisione scientifica di livello Europeo”. Presenti, inoltre, la Prof.ssa Cordova e il Prof. Moschella dell’Università di Palermo e i direttori di tutte le unità operative Universitarie e Ospedaliere di chirurgia plastica dell’isola.

Il corso AICPE di Palermo ha affrontato le questioni più controverse in chirurgia della mammella, cercando di dare una risposta a tutte le situazioni più complesse attraverso sessioni di live surgery in diretta, dove il chirurgo dell’Università di Palermo e il chirurgo Milanese della Fondazione IRCCS collegati in live con la sala congressi, hanno operato rispettivamente due è una paziente collaborati dal Dott. A. Masellis, dal Dott. E. Mannino e dal Dott. G. Accardo. La live surgery ha anche ospitato un noto chirurgo di fama internazionale, il Prof. Mario Pelle Ceravolo.

Il corso è stato realizzato con la collaborazione di E.S.A.P.S. (European Society of Aesthetic Plastic Surgery) e S.I.C.P.R.E. (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica) che contribuiranno ad innalzare il livello dello scambio scientifico, insieme anche al patrocinio di A.N.I.S.C. (Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi).