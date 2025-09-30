Chiude il bar La Cubana di via Libertà: “Grazie per questi dieci anni”

L'annuncio e il saluto ai clienti

PALERMO – Dopo dieci anni chiude il bar “La Cubana” di via Libertà, in pieno centro a Palermo. Ad annunciarlo è un cartello affisso all’ingresso del locale che si trova tra piazza Alberico Gentili e via Mondini.

Il cartello all’ingresso

“Il locale riaprirà prossimamente con una nuova gestione – si legge – grazie per questi dieci anni”. Una scelta non priva di difficoltà e frutto di una lunga riflessione, come spiega Marianna, titolare dell’attività commerciale insieme alla madre.

I titolari

“Abbiamo preso questa decisione perché abbiamo voglia di un cambiamento. Abbiamo sempre lavorato bene qui, questo locale è diventato la nostra seconda casa, ma non possiamo negare che sia sopraggiunta un po’ di stanchezza”.

Il cartello all’ingresso

Chiude il bar La Cubana: l’affetto dei clienti

“Lavoriamo in famiglia – spiega – perché oltre a me e a mia madre qui ci sono i miei cugini e anche con i clienti si era ormai instaurato un rapporto splendido, ma le responsabilità sono sempre state tante. La nostra è una scelta personale, ma in queste ore abbiamo notato che ha scosso gli animi di tante persone: qualcuno si è anche commosso. Ci riempie il cuore sapere che i nostri clienti si sono sempre trovati bene qui, noi ci siamo affezionati ad ognuno di loro”.

La nuova gestione

“La Cubana” chiude quindi le porte in via Libertà, ma restano aperte quelle di via Pitrè, storica sede del bar. “A fine ottobre il locale accoglierà i clienti con una nuova gestione. Il pasticcere sarà sempre lo stesso. Noi vogliamo invece fermarci un attimo, ringraziando davvero tutti per questi anni trascorsi insieme e per l’affetto che in tanti ci hanno dimostrato”.