Il giovane si è accasciato al suolo: inutile ogni tentativo di salvarlo

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia in pochi istanti. Un ragazzo di 18 anni, Christian Raucci, è morto a Casapulla, in provincia di Caserta, dopo essersi accasciato improvvisamente mentre si trovava con amici e familiari in attesa di accendere un barbecue per Pasquetta.

Christian Raucci morto a Casapulla, la ricostruzione

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata, durante un momento di convivialità organizzato nell’abitazione della zia, nei pressi della piazza centrale del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava trascorrendo alcune ore insieme a parenti e amici quando, senza alcun segnale evidente, ha accusato un malore improvviso ed è crollato a terra. Tutto è accaduto in pochi secondi, sotto gli occhi delle persone presenti.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

Chi era sul posto ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha allertato i soccorsi. Il personale sanitario del 118 è arrivato rapidamente e ha tentato a lungo di rianimare il ragazzo.

Nonostante le manovre di emergenza, ogni tentativo si è rivelato inutile. Il decesso del 18enne è stato constatato direttamente sul posto, tra lo shock e il dolore di familiari e amici.

Gli accertamenti dei carabinieri

Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica e le cause della morte.

Dalle prime valutazioni non emergono elementi che facciano ipotizzare responsabilità di terzi e prende corpo l’ipotesi di un decesso legato a cause naturali. Tuttavia, per escludere qualsiasi dubbio, l’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori accertamenti.

L’autopsia per chiarire le cause

La salma del giovane sarà sottoposta ad autopsia presso l’istituto di medicina legale di Caserta. L’esame sarà fondamentale per stabilire con precisione cosa abbia provocato il malore improvviso che ha portato alla morte del 18enne.

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