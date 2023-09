“Ci vietano l’uso di giubbotti di salvataggio”: l’allarme di Mare Jonio

In caso contrario potrebbe scattare l’arresto

1' DI LETTURA

TRAPANI – Mediterranea saving humans, la Ong a cui fa riferimento la nave Mare Jonio, ha riferito che le autorità italiane hanno imposto di lasciare a terra tutte le attrezzature per effettuare salvataggi di migranti. In caso contrario potrebbe scattare l’arresto.

“Un ulteriore negativo salto di qualità”

“La volontà del Governo italiano di ostacolare e bloccare le navi del soccorso civile ha fatto registrare nelle ultime ore un ulteriore negativo salto di qualità: è stato infatti ordinato dalle autorità alla società armatrice della nostra Mare Jonio di ‘rimuovere dalla nave prima della partenza le attrezzature e gli equipaggiamenti imbarcati a bordo per lo svolgimento del servizio di salvataggio’. Pena la violazione dell’art. 650 del codice penale che prevede l’arresto fino a tre mesi e sanzioni pecuniarie”.

“Un passo nella direzione della disumanità”

Secondo la Ong “con l’assurdo ordine impartito alla Mare Jonio di sbarcare i dispositivi di soccorso si fa un ulteriore passo nella direzione della disumanità: che senso ha imporre a una nave, che si prepara a navigare nel tratto di mare più pericoloso e mortifero del pianeta – dove oltre 2.300 persone hanno perso la vita dall’inizio dell’anno – di privarsi di salvagente, battelli gonfiabili, farmaci ed equipaggiamenti medicali e quant’altro è necessario per salvare vite umane in pericolo?”.

“Ordine oltraggioso e inaccettabile”

Per Mediterranea saving humans “l’ordine è semplicemente oltraggioso e inaccettabile, così come la minaccia di conseguenze penali per i nostri armatori” e per questo, annuncia, “insieme a tante e tanti altri lo rifiutiamo e da subito contesteremo questo provvedimento in ogni sede”.