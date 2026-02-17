Cianciana da sogno: preso il “nuovo Matador” Francisco Sagardia

L'attaccante uruguaiano ha un valore di mercato da 75mila euro

Il Cianciana Calcio mette a segno un’operazione di mercato destinata a restare nella storia del club. La società biancoverde si è assicurata le prestazioni di Francisco Sagardia, attaccante uruguaiano classe 2002 con un valore di mercato stimato (da Transfermarkt, noto portale calcistico) in 75mila euro.

Calciatore professionista dotato di passaporto italiano, Sagardia porta in dote un bagaglio di esperienza internazionale raramente visto in queste categorie. Il suo biglietto da visita parla chiaro: in Sudamerica ha già lasciato il segno vincendo la Copa Libertadores U20 nel ruolo di capocannoniere. In patria, gli esperti non hanno dubbi e lo hanno già ribattezzato il “nuovo Matador”, per uno stile di gioco che ricorda da vicino quello di Edinson Cavani.

L’innesto dell’attaccante uruguaiano arriva in un momento cruciale della stagione per il Cianciana. La squadra sta vivendo un’annata da protagonista su due fronti. In campionato (Prima Categoria siciliana) attualmente occupa la seconda posizione in classifica. Inoltre, i ragazzi della provincia di Agrigento hanno strappato il pass per la semifinale in Coppa sicilia dopo aver eliminato il Fada ai quarti.