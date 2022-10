Ciccio Lodi e quella maglia per la piccola Gaia

A fianco della bambina catanese affetta dalla Sindrome di Sanfilippo: la maglietta verrà messa all'asta ed il ricavato devoluto alla causa.

CATANIA. Un gesto di solidarietà a fianco dei più piccoli. A farsene portatore Ciccio Lodi, capitano del Catania è entrato in contatto con i Sanfilippo Fighters, associazione composta da familiari e amici dei bambini affetti dalla mucopolisaccaridosi di tipo III, anche conosciuta come “Sindrome di Sanfilippo”, una rara malattia neurodegenerativa che colpisce i bambini. Per la sindrome di Sanfilippo, ad oggi, non esiste una cura e l’aspettativa di vita non va oltre l’adolescenza. Proprio quell’adolescenza che dovrebbe essere ricca di calci ad un pallone, di partite tra amici, di un tifo sfegatato vissuto allo stadio, diventa per i Sanfilippo Fighters solo il 90esimo minuto di una partita molto combattuta. Esiste però un modo per lottare: la ricerca, per la quale ognuno può fare la propria parte.

Così come ha deciso di fare Ciccio Lodi: sul prato del Massimino di Catania, in occasione della partita Catania – Città di Sant’Agata, ha accompagnato in campo Gaia, bambina catanese affetta dalla Sindrome di Sanfilippo.

A lei, a fine gara, ha donato una maglietta che sarà messa all’asta e il cui ricavato verrà totalmente devoluto alla causa dei Sanfilippo Fighters e alla ricerca.

Un gesto semplice, ma potente, che punta sulla solidarietà e sul grande cuore dei tifosi catanesi

(e non solo) perché ognuno può fare la propria parte, ognuno può aiutare i Sanfilippo Fighters a segnare quel gol che cambia la partita.