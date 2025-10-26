Cicerelli dal dischetto: Catania, col Benevento è una vittoria pesantissima!

Rossazzurri al comando della graduatoria in attesa del risultato della Salernitana

CATANIA – Il Catania si ripete: batte anche il Benevento e balza momentaneamente in vetta alla classifica in attesa del posticipo che stasera vedrà impegnata la Salernitana. Partita tirata contro i sanniti di Auteri che solo nel finale hanno tentato, con più convinzione di impensierire l’attenta retroguardia rossazzurra.

Grande entusiasmo al “Massimino” con i quasi ventimila spettatori in visibilio per Cicerelli e compagni.

Catania-Benvento: decide Cicerelli

Nel primo tempo le due squadre si studiano con un pizzico di timore. Il Benevento è più manovriero mentre il Catania punta soprattutto sulle ripartenze con uno straripante Lunetta ben supportato da Forte. La gara si sblocca poco prima dell’intervallo quando, su uno spiovente da corner, Cicerelli viene strattonato in piena area sannita con Borghini che, al contempo, tocca il pallone col braccio (come dimostreranno poi le immagini televisive).

La panchina rossazzurra richiama subito l’attenzione del direttore di gara che… dopo accurato consulto video… concede il calcio di rigore che lo stesso Cicerelli trasforma. Passa meno di un minuto ed il Catania potrebbe mettere il risultato in cassaforte ma Vannucchi si salva clamorosamente d’istinto sulla deviazione sottomisura di Forte servito da Cicerelli!

Un Catania solido

Nella ripresa gli ospiti ci provano con Lamesta su punizione con Celli salva in extremis. Toscano si affida soprattutto alle ripartenze ma Rolfini prima sbaglia il pallonetto da posizione decentrata e poi viene fermato con le cattive da Vannucchi ma quando la bandierina del guardalinee si era alzata. Il Benevento protesta per un presunto rigore quando Mignani e Di Gennaro vengono a contatto in area ma… dopo revisione video… l’arbitro lascia proseguire.

L’unica, vera palla gol per gli ospiti capita sulla testa di Mehic che spedisce a lato. Finale incandescente con qualche fallo di troppo ma, alla fine, la spunta il Catania che per qualche ora si gode il primato in classifica… in attesa di Salernitana-Casertana in programma in serata. Grande festa sugli spalti e applausi anche per gli ospiti che lasciano a capo chino il rettangolo di gioco dopo aver salutato i circa 300 tifosi giallorossi presenti nel settore loro riservato. Il Catania tornerà in campo venerdì prossimo in occasione dell’anticipo sul campo della Casertana.

Tabellino

CATANIA – BENEVENTO 1-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini (dal 31°s.t. Jimenez), Di Tacchio (k) (dal 24°s.t. Aloi), Donnarumma, Lunetta (dal 24°s.t. Rolfini), Cicerelli (dal 18°s.t. Corbari), Forte (dal 31°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Forti, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio.

Allenatore: Mimmo Toscano.

BENEVENTO (3-4-3) – Vannucchi, Scognamillo, Saio, Borghini, Pierozzi (dal 24°s.t. Della Morte), Prisco (dal 1°s.t. Mehic), Maita (k), Ceresoli, Lamesta, Salvemini (dal 10°s.t. Tumminello), Manconi (dal 10° s.t. Mignani).

A disposizione: Russo, Esposito, Viscardi, Romano, Tsingaras, Talia, Rillo, Sena, Ricci, Cantisani, Carfora.

Allenatore: Gaetano Auteri.

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni.

Assistenti:Giovanni Boato (Padova) e Luca Chiavaroli (Pescara).

Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).

FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

Reti: 43°p.t. Cicerelli (CT) su rigore.

Note: Temperatura estiva, terreno in ottime condizioni, stadio “Massimino” gremito, Nel settore “ospiti”, assiepati circa 300 tifosi sanniti.

Indisponibili:Raimo, Martic (CT); Nardi (BN).

Ammoniti: Salvemini (BN); Maita (BN); Lunetta (CT); Prisco (BN); Donnarumma (CT); Auteri (allenatore BN); Casasola (CT).

Spettatori: 19.805

Cronaca

Primo Tempo (1-0)

13° Salvemini ci prova da fuori area: angolo;

23° cooling break

27° sulla punizione di Cicerelli… prima Forte e poi Lunetta non riescono a concludere efficacemente da ottima posizione;

30° Pierozzi protesta inutilmente dopo essere finito a terra in area;

33° Lunetta sdradica il pallone dai piedi di un avversario e vola via verso l’area avversaria: atterrato al limite!

35° la punizione di Cicerelli viene deviata in corner dalla barriera;

36° sul cross dalla bandierina… Lunetta gira alto di testa;

39° Cicerelli atterrato in area: l’arbitro consulta il video e concede calcio di rigore al Catania… ma probabilmente per un fallo di mani di Borghini!

43° dal dischetto… Cicerelli fulmina Vannucchi: 1-0 !

45° Catania vicinissimo al raddoppio: Cicerelli scappa via sulla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Forte che calcia al volo: Vannucchi si salva d’istinto!

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Benevento, Mehic sostituisce l’ammonito Prisco;

3° punizione di Cicerelli: centrale;

9° punizione insidiosissima di Lamesta con salvataggio finale di Celli a pochi passi dalla linea di porta;

10° nel Benevento, l’infortunato Salvemini lascia il posto a Tumminello; Mignani, invece, sostituisce Manconi;

13° Di Gennaro aggancia Mignani in area: la panchina del Benevento chiede la revisione video. L’arbitro… lascia proseguire!

15° ammonito il tecnico ospite, Auteri, per proteste;

17° Lamesta tira alto dal limite;

18° nel Catania, Cicerelli lascia il posto a Corbari;

22° Corbari sbroglia una situazione pericolosa in area etnea;

24° nel Benevento, Della Morte subentra a Pierozzi,

24° nel Catania, Aloi e Rolfini prendono il posto di Di Tacchio e Lunetta;

26° Casasola serve Rolfini che tenta il pallonetto da posizione decentrata: alto;

31° nel Catania, Jimenez e Caturano sostituiscono Quaini e Forte;

39° sul cross di Della Morte… Mehic di testa manda a lato di poco!

41° sul cross di Donnarumma… Caturano non arriva a colpire di testa;

42° Rolfini atterrato da Vennucchi: la panchina del Catania richiama la revisione al video ma il direttore di gara comanda off-side;

45° concessi 5 minuti di recupero;

45° Dini abbranca un pallone vagante davanti alla sua porta;

47° Casasola respinge la botta di Mignani!

50° vince il Catania!

[Foto Catania Fc]