Ciclista travolto da un’auto: s’indaga per omicidio stradale

Il 65enne di Priolo è deceduto in ospedale, al Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito in emergenza.

CATANIA. Aperta un’inchiesta dalla Procura di Siracusa per omicidio stradale dopo la morte di un ciclista di 65 anni, di Priolo, nel Siracusano, deceduto in ospedale, al Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito in emergenza dopo esser stato travolto da una macchina. Secondo la ricostruzione della Polizia municipale di Priolo, l’incidente si è verificato due giorni fa in via del Fico.

Solo una settimana fa un ciclista di 57 anni, insegnante di matematica a Lentini, era stato travolto da una macchina, mentre era in sella alla sua bicicletta sulla statale 114, tra Siracusa e Catania.