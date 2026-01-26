Ciclone Harry, Bpm sospende per 12 mesi le rate in Sicilia orientale

MILANO – I clienti di Banco Bpm residenti o aventi un sito produttivo nelle province di Catania, Messina e Siracusa potranno chiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti e dei mutui in essere con la banca.
Lo ha deciso l’istituto di credito con l’obiettivo di sostenere le popolazioni colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle tre province siciliane. La richiesta di sospensione delle rate, che va presentata entro il 31 marzo prossimo, si aggiunge al plafond di 50 milioni di euro stanziato dalla banca, ricorda una nota.