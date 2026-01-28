Ciclone Harry, Lombardo (Mpa): “Agricoltura in ginocchio”

"Subito lo stato di crisi per sbloccare le risorse Pac 2023-2027"

PALERMO – “Leggo del grido di allarme delle organizzazioni di categoria sul danno patito dai nostri produttori agrumicoli e ortofrutticoli a causa dei danni causati dal ciclone Harry che ha devastato produzioni e strutture vegetali e arboree in molte aree Nella nostra regione. Da piccolo imprenditore agricolo non posso non immedesimarmi nella disperazione di chi vede vanificati anni di sacrifici e duro lavoro”. Lo afferma Giuseppe Lombardo, deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia.

“Si deliberi immediatamente – aggiunge – lo stato di crisi dell’agricoltura in modo da poter utilizzare le risorse della nuova programmazione Psp/Pac 2023-2027, così come abbiamo previsto nell’ordine del giorno proposto insieme ai colleghi autonomisti, replicando il modello perseguito per la crisi della siccità. Siamo agli inizi della nuova programmazione delle risorse comunitarie 2023-2027 e non possiamo perdere altro tempo. Il ristoro – sottolinea Giuseppe Lombardo – è utile soltanto se si procede in tempi rapidi in modo da restituire certezze a un comparto già provato da calamità cicliche e da regole di mercato sempre più ingiuste”.