Il decreto dell'assessore regionale al Territorio e Ambiente

PALERMO – Una nuova sottocommissione della Cts competente in materia di erosione delle coste, dissesto idrogeologico, Pudm, immersione in mare di materiali e di ripascimenti costieri.

A introdurla è un decreto dell’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, che porta a quattro il numero di gruppi di lavoro della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Ciclone Harry, nuova sottocommissione

“Con la nuova sottocommissione attuiamo quanto previsto dalla norma approvata all’unanimità all’Ars e fortemente voluta dal governo Schifani – dice Savarino -. In questo modo possiamo focalizzare il lavoro dedicando una corsia specifica alle autorizzazioni che riguardano le coste alla luce anche delle semplificazioni in materia ambientale introdotte dal governo nazionale per il ciclone Harry. Si tratta di un’esigenza quanto mai urgente in questo momento, in cui è necessario dare risposte rapide, concrete e puntuali”.

La sottocommissione in tema di erosione costiera sarà composta da un massimo di trenta componenti. Il coordinatore sarà l’avvocato Vincenzo Minnella, già componente della Cts. L’attivazione non prevede, a parità di budget, ulteriori costi. Il nuovo gruppo di lavoro si affianca ai tre già esistenti competenti in materia di ambiente ed energia; Pnrr e progetti soggetti a finanziamento; pianificazione territoriale.