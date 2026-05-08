 Ciclone Harry, ok alla mozione per sostenere i commercianti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ciclone Harry, ok del Consiglio alla mozione per sostenere i commercianti

CICLONE HARRY
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il documento è stato presentato dal consigliere Andrea Barresi
MALTEMPO
di
1 min di lettura

CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione ad attivarsi per prevedere forme di sostegno a favore degli imprenditori commerciali colpiti dal ciclone Harry.

A darne notizia è il consigliere comunale Andrea Barresi, proponente e primo firmatario del documento, che ha ringraziato i colleghi di maggioranza e opposizione per il voto favorevole.

La mozione prevede diverse forme di sostegno economico, diretto e indiretto, rivolte alle attività commerciali che hanno subito danni a causa dell’ondata di maltempo.

“Bisogna tutelare il nostro tessuto economico e imprenditoriale – afferma Barresi – al fine di garantire e mantenere alti i livelli occupazionali”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI