Ciclone Harry, ok del Consiglio alla mozione per sostenere i commercianti

Il documento è stato presentato dal consigliere Andrea Barresi

CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione ad attivarsi per prevedere forme di sostegno a favore degli imprenditori commerciali colpiti dal ciclone Harry.

A darne notizia è il consigliere comunale Andrea Barresi, proponente e primo firmatario del documento, che ha ringraziato i colleghi di maggioranza e opposizione per il voto favorevole.

La mozione prevede diverse forme di sostegno economico, diretto e indiretto, rivolte alle attività commerciali che hanno subito danni a causa dell’ondata di maltempo.

“Bisogna tutelare il nostro tessuto economico e imprenditoriale – afferma Barresi – al fine di garantire e mantenere alti i livelli occupazionali”.