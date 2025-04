Catania, stretta del Comune sui lavori edili al Cimitero Acquicella

Intensificati i controlli

CATANIA – Il Comune di Catania ha deciso di intensificare i controlli per regolamentare gli interventi edilizi all’interno del Cimitero Monumentale di via Acquicella. In seguito a numerose segnalazioni, l’Amministrazione, su impulso del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia, ha emanato una circolare che disciplina le modalità e i requisiti per l’esecuzione dei lavori su cappelle, loculi e tumuli privati.

Secondo le nuove disposizioni, i cittadini potranno affidare i lavori a imprese di loro fiducia, a condizione che queste siano in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e siano in possesso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale.

Nuovi moduli obbligatori e controlli

Per avviare qualsiasi intervento, sarà ora obbligatorio presentare all’Ufficio Servizi Cimiteriali due specifici moduli: il modello EDIL 1, relativo all’affidamento dell’incarico da parte del cittadino, e il modello EDIL 2, che dovrà certificare i requisiti di regolarità dell’impresa esecutrice dei lavori.

Parallelamente, il Comune ha disposto un potenziamento dei controlli da parte della Polizia Locale all’interno del cimitero. L’obiettivo è verificare la regolarità degli operatori che svolgono lavori edili nell’area. L’Amministrazione ha inoltre ribadito il divieto assoluto per agenzie funebri, imprese o ditte individuali di effettuare attività di accaparramento o procacciamento di lavori all’interno del cimitero, pratiche considerate scorrette e vietate, che saranno puntualmente segnalate e perseguite.

Appello alla collaborazione dei cittadini

Infine, il Comune invita i cittadini a collaborare attivamente, segnalando agli organi preposti qualsiasi irregolarità riscontrata all’interno del Cimitero Acquicella. L’Amministrazione sottolinea come il rispetto delle regole sia fondamentale per garantire il decoro, la legalità e la sicurezza di un luogo di memoria collettiva di grande valore civile.