 Cina, Anhui ospita la tradizionale parata di lanterne a forma di pesce
Cina, Anhui ospita la tradizionale parata di lanterne a forma di pesce

SHEXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti dei villaggi locali di Shexian hanno la tradizione di realizzare lanterne a forma di pesce, un patrimonio culturale immateriale, nei giorni di festa per pregare per il raccolto e la buona sorte. La parata con queste lanterne rappresenta un’importante attività culturale popolare che si svolge durante le festività tradizionali. Oggi, oltre alle parate con le lanterne a forma di pesce, la popolazione locale si è impegnata a sviluppare nuove forme di attività legate alle lanterne, tra cui il turismo e i prodotti culturali e creativi.

