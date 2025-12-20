Cina, nel 2025 il mercato dei videogiochi supera 350 mld di yuan di ricavi

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato domestico dei

videogiochi in Cina ha registrato nel 2025 ricavi effettivi da

vendite superiori a 350 miliardi di yuan (circa 49,6 miliardi di

dollari), con un aumento del 7,68% su base annua, secondo un

rapporto di settore pubblicato venerdì.

Secondo il rapporto, diffuso dalla China Audio-Video and Digital Publishing Association durante la China Game Industry Annual Conference 2025 tenutasi a Shanghai, il mercato dei videogiochi del Paese ha servito quest’anno 683 milioni di utenti a livello

nazionale, in crescita dell’1,35% rispetto all’anno precedente.

Il rapporto evidenzia inoltre la forte performance dei videogiochi cinesi, sia sul mercato interno sia all’estero. Quest’anno i giochi sviluppati in Cina hanno generato ricavi effettivi da vendite superiori a 291 miliardi di yuan nel mercato domestico.

Nel frattempo, i ricavi effettivi delle vendite all’estero dei giochi cinesi hanno superato i 20,45 miliardi di dollari, oltrepassando per il sesto anno consecutivo la soglia dei 100

miliardi di yuan.

Nel 2025, l’industria cinese dei videogiochi ha registrato una

crescita costante, con un miglioramento dell’innovazione

tecnologica, risultati rilevanti sui mercati esteri e un

rafforzamento degli sforzi per la tutela dei giocatori minorenni.

Secondo il rapporto, il settore svolge un ruolo positivo nel

promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese, favorire la

prosperità culturale e stimolare la vitalità innovativa e

creativa.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).