Cina, primo caso di contagio umano dell’influenza aviaria H3N8

Si tratta di un bambino di 4 anni della provincia di Henan. Tutti i particolari

ROMA – L’autorità nazionale sanitaria cinese ha confermato il primo caso di contagio umano del ceppo H3N8 di influenza aviaria. Il virus circola da dieci anni e viene trasmesso principalmente dagli uccelli acquatici. Finora era particolarmente contagioso su equini, cani e foche.

Adesso, il primo caso di contagio umano che riguarderebbe un bambino di quattro anni che vive in un centro di campagna della provincia di Henan. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale dopo i primi sintomi, soprattutto febbre. Secondo i medici si sarebbe infettato per via del contesto rurale in cui vive, con polli e anatre. Nessun familiare del bambino al momento è stato contagiato.