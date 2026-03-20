Cinema, morto Chuck Norris, aveva 86 anni

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Chuck Norris. Esperto di arti marziali e protagonista di film come “Delta Force” e “Missing in Action”, si è spento, il 19 marzo, all’età di 86 anni alle Hawaii. A darne notizia con un post sui social i famigliari. “E’ con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace”.

foto: IPA Agency

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