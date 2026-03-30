Cinisi, CNA incontra i commercianti: “Pronti a valutare azioni legali”

"Bene il segnale del Comune, ma servono soluzioni strutturali”

CINISI (PALERMO) – CNA Palermo torna sulla vicenda che a dicembre ha coinvolto diverse attività di Cinisi, destinatarie, a ridosso delle festività, di controlli, richieste di regolarizzazione e in alcuni casi chiusure temporanee per presunte irregolarità nell’occupazione di suolo pubblico.

Una situazione che ha creato forte preoccupazione tra gli operatori, colpiti in un periodo cruciale per il fatturato. L’associazione ha quindi incontrato i commercianti, insieme ai legali, per analizzare i casi e valutare possibili azioni, anche legali.

Nel corso dell’incontro sono state raccolte le segnalazioni e avviata una prima verifica tecnica sulla percorribilità di un’azione contro il Comune. CNA prende atto del provvedimento della Giunta che sospende per sei mesi la maggiorazione del 40% per occupazioni non autorizzate.

“Un segnale positivo – dichiara il presidente Mimmo Provenzano – ma non sufficiente”. CNA chiede infatti soluzioni strutturali, con regole chiare, tempi adeguati per la regolarizzazione ed evitando misure che mettano a rischio la continuità delle attività.

L’associazione conferma il dialogo istituzionale ma prosegue, con i legali, nella valutazione di iniziative a tutela degli associati: “Serve equilibrio tra rispetto delle regole e tutela del tessuto produttivo locale”, conclude Provenzano.