Cinisi, Giangiacomo Palazzolo si dimette dall’incarico di sindaco

Andrà al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

PALERMO – “Con gratitudine e sincero affetto, ti dico che, dopo 10 anni, da 5 minuti non sono piu’ Sindaco di Cinisi per adempiere nel rispetto della Legge l’incarico del Senato di far parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Devo tutto alla Comunità di Cinisi. Ti abbraccio forte forte” con questo messaggio che corre sui social, nelle chat e nella messaggistica istantanea Giangiacomo Palazzolo ha comunicato ai cittadini di Cinisi l’atto dovuto delle dimissioni per poi volare a Roma e insediarsi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

All’incarico di prestigio per il quale è stato scelto dal Senato si arriva dopo l’intervento di Carlo Calenda che ha lavorato le condizioni politiche per mandare uno dei suoi uomini più fidati, tra i fondatori di Azione ed ex coordinatore dei calendiani in Sicilia, nell’organo di governo della giustizia amministrativa.

“Devo tutto a Cinisi” scrive nel messaggio. Ma il due volte primo cittadino di Cinisi annuncia che saluterà personalmente la cittadinanza. “Ringrazierò tutti domenica 28 alle 19 in Piazza Pietro Venuti”, annuncia