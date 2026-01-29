Il sindacato in una nota afferma di accogliere favorevolmente la notizia

CATANIA – La Fiom Cgil di Catania “accoglie con favore quanto comunicato dall’azienda StMicroelectronics” che ha annunciato, “nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2026, l’inserimento di circa 50 lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo determinato”.

“Un numero – aggiunge il sindacato – che rappresenta una concreta boccata di ossigeno per i reparti produttivi, attualmente sotto pressione, e che costituisce al contempo un segnale, seppur prudente, di ripresa occupazionale per il territorio catanese”.

Conferma le aspettative in un “contesto complesso”

“Una scelta – prosegue – che si inserisce in un contesto complesso, segnato dalle difficoltà del mercato globale dei semiconduttori e dalle persistenti tensioni geopolitiche, ma che conferma le aspettative riposte nel ruolo strategico del sito di Catania”.

“Questo sviluppo – osservala la segretaria Rosy Scollo – rafforza la fiducia della Fiom nel proseguire il confronto con l’azienda e con le istituzioni competenti, nella convinzione che solo attraverso un dialogo strutturato sia possibile garantire stabilità occupazionale e prospettive industriali solide”.

La Fiom: “Segnali incoraggianti”

“Segnali incoraggianti arrivano anche dalle previsioni relative al raggiungimento dei parametri del Premio di Risultato, che contribuiscono a delineare uno scenario moderatamente più ottimista nel breve periodo. Resta tuttavia chiara la consapevolezza che il percorso non è concluso e che le criticità non sono superate”.

“La Fiom di Catania, insieme alla Rsu Fiom StMicroelectronics Catania – conclude la nota del sindacato – continuerà a monitorare con la massima attenzione questa fase, con l’obiettivo prioritario di tutelare le lavoratrici e i lavoratori e di sostenere uno sviluppo industriale duraturo e qualificato per l’intero territorio”.