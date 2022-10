Cinquecento migranti su 6 barconi: nuova emergenza a Lampedusa

Più di mille persone nel centro di accoglienza che dovrebbe ospitarne 350 al massimo

Sono circa 500, con sei diversi barconi, i migranti giunti a Lampedusa dalla scorsa notte e fino a questa mattina. La più grande delle isole Pelagie si è, ancora una volta, trasformata in una terra d’emergenza: con i furgoncini che fanno la spola dal molo Favarolo all’hotspot di contrada Imbriacola dove vengono portati i migranti e con mezzi che poi spostano gli ospiti della struttura, quelli presenti già da qualche giorno, verso il porto. Nonostante i quotidiani trasferimenti con il traghetto di linea, nella struttura di primissima accoglienza, al momento, ci sono di nuovo 1.154 persone a fronte di 350 posti disponibili.

Per la mattinata la Prefettura ha disposto il trasferimento, con la motonave che giungerà in serata a Porto Empedocle, di 110 migranti. E altri 80 lasceranno l’isola in serata.