Circolo Catania, prima volta al Dragon Boat Festival e alla Vogalonga

E’ la prima storica volta per l’equipaggio catanese guidato dal capitano e timoniere Fabrizio Messina e dal tecnico Federale Tiziana Marletta

CATANIA – Pronti per un’altra emozionante avventura. I dragoni del Circolo Canoa Catania, dopo i successi e i titoli italiani conquistati recentemente a Firenze, parteciperanno all’International Dragon Boat Festival e alla mitica Vogalonga in quel di Venezia. E’ la prima storica volta per l’equipaggio catanese guidato dal capitano e timoniere Fabrizio Messina e dal tecnico Federale Tiziana Marletta.

“Siamo partiti con grande emozione – afferma Tiziana Marletta -. Nel pomeriggio saremo a Venezia dove domani mattina si disputerà una gara internazionale sulla distanza dei 200 metri. Noi parteciperemo nel misto e nel femminile. Sarà una grande manifestazione con più di 500 atleti, 4 equipaggi italiani e molti stranieri. Domenica, invece, prenderemo parte alla kermesse di pagaia più importante al mondo, la Vogalonga di Venezia. Ben 38 chilometri di pagaiata tra i canali e la laguna di Venezia. Sicuramente per noi sarà davvero emozionante perché è la prima volta che Catania partecipa ad una manifestazione così importante e di grandissima fama”.

Nato nel 2012 e giunto alla nona edizione, il Venice International Dragon Boat Festival entra nel vivo domani e si disputerà per il terzo anno consecutivo nelle acque antistanti il Centro Sportivo Costantino Reyer, dove ha sede l’Associazione Venice Canoe & Dragon Boat Asd, Ente organizzatore dell’evento insieme con Dragon Boat Italia. Quasi 500 partecipanti, provenienti da mezza Europa, da Sardegna e Sicilia, dal Sudafrica, dall’Australia. Si ripete, come ogni anno questo spettacolare raduno di amanti del dragon boat, proprio a Venezia, quasi a suggello della volontà del grande viaggiatore veneziano Marco Polo e dell’antica via della seta da lui descritta nel “Milione”. Questa la lista degli equipaggi partecipanti: Cyprus Dragon (Cipro), Droles de Rames – Annency (Francia), Jomar Club Catania (Italia), Kaag Dragon (Olanda), Karalis Pink Cagliari (Italia), Kilkenny Acqua Canoe Club (Irlanda), Lisanza Sesto Calende (Italia), Madrid Dragons Alberche (Spagna), Paesi Bassi (Olanda), PDL Manchester Dragoneers (Gran Bretagna), Pool of Life (Gran Bretagna), Preston Dragons (Gran Bretagna), Secklow Hundred Dragon Boat Club (Gran Bretagna), 34°S (Sudafrica/Australia), The Dutch Dragons (Olanda), Trifoglio Rosa Venezia Mestre (Italia), Yorkshire Sharks (Gran Bretagna).

Domenica riflettori accesi sulla Vogalonga: ore 7 ritrovo equipaggi; ore 9 partenza; ore 14 rientro in sede. Catania c’è! Ed è pronto a regalare emozioni e spettacolo a tinte rossazzurre nei canali veneziani.

“Prima storica partecipazione del Circolo Canoa Catania alla Vogalonga di Venezia e alla gara internazionale di dragon boat – dichiara Fabrizio Messina -. Tante le realtà presenti da tutto il mondo. Siamo orgogliosi e felici di essere qui. Sarà emozionante pagaiare per i canali di Venezia e confrontarci con tanti equipaggi anche stranieri”.