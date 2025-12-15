Circolo del tennis Palermo, Mattarella nominato socio onorario

PALERMO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato nominato socio onorario del circolo del Tennis di viale del Fante, a Palermo. L’ha deciso l’assemblea dei soci.
“Un riconoscimento prestigioso per il nostro Circolo che il prossimo anno compie 100 anni – dice il presidente Alessandro Lazzaro -. Un segno tangibile per dare il via alle iniziative per celebrare al meglio questo traguardo frutto di impegno e lavoro che ci ha consentito di diventare, con diverse finali scudetto, un punto di riferimento in ambito nazionale”.