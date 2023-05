“Circonvallazione paralizzata, ma è normale?”

Le segnalazioni dei lettori a LiveSicilia: i lavori per la prossima bitumazione hanno letteralmente "imprigionato" centinaia e centinaia di automobilisti.

CATANIA. Decine di automobilisti hanno segnalato la paralisi della Circonvallazione a causa dei lavori di prossima bitumazione dell’asfalto. Il risultato è stato il caos sull’arteria stradale con centinaia di auto rimaste imbottigliate in direzione Misterbianco.



“Ma è normale paralizzare la Circonvallazione in pieno giorno? E’ così che fa i lavori il Comune di Catania? Siamo nel terzo mondo?”, ci scrive un nostro lettore.

Una situazione che non è destinata a migliorare: i lavori sono, di fatto, appena all’inizio.