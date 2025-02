Cisal Catania, costituito il sindacato FederEnergia in Sidra

Leonardo La Spina indicato come referente

CATANIA – È nata all’interno di Sidra Spa – la società partecipata del Comune etneo – la nuova rappresentanza sindacale FederEnergia, aderente a Cisal Catania.

A darne comunicazione è Pietro Scalia, Segretario Provinciale di FederEnergia, che supporterà l’attività della struttura sindacale aziendale nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della società.

FederEnergia aderente a Cisal Catania

“Massimo apprezzamento per l’impegno profuso dal Segretario di Categoria e pieno sostegno da parte della Confederazione ai dipendenti di Sidra Spa – ha dichiarato Giovanni Lo Schiavo della Cisal Catania -, specialmente in questo delicato momento di transizione verso Sie (Servizi Idrici Etnei), prevista per marzo 2026. Il futuro occupazionale, in particolare dei lavoratori assunti dopo il 31 gennaio 2021, resta una priorità”.

Tra i temi da affrontare vi è la rivalutazione delle competenze del personale; il pagamento del Premio di Risultato 2024, saldo della seconda tranche (settembre 2024) e le prospettive future della società e la tutela dei livelli occupazionali.

Cisal Catania riconosce l’impegno dell’attuale governance nella gestione delle criticità affrontate finora e auspica una collaborazione costruttiva con le parti sociali per risolvere le problematiche in atto e garantire un futuro stabile ai lavoratori di Sidra Spa.

La nomina di Leonardo La Spina

Nel contesto della recente costituzione del sindacato FederEnergia aderente a Cisal all’interno della Sidra Spa è stato anche conferito l’incarico sindacale a Leonardo La Spina.

La nomina, ufficializzata dalla Segreteria Provinciale di FederEnergia Cisal assegna a La Spina il ruolo di rappresentante sindacale, con facoltà di gestire rapporti istituzionali, siglare accordi e rappresentare gli interessi collettivi dei lavoratori della Sidra Spa.