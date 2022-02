Cisl, D’Anca riconfermato segretario regionale Filca-edili

“Orgoglioso e felice, ci aspetta una sfida importante“

PALERMO – Il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D’Anca, è stato confermato alla guida della categoria degli edili, nel corso del congresso che si è tenuto oggi, dal titolo “Esserci per cambiare”, al quale hanno partecipato tra gli altri, i segretari generale e organizzativo della Filca Nazionale, Enzo Pelle e Ottavio De Luca, il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, il vicepresidente della regione siciliana, Gaetano Armao, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il deputato regionale del PD, Giuseppe Lupo.

“Sono orgoglioso e felice – ha detto D’Anca – per questa riconferma e ringrazio tutti i delegati per la fiducia accordatami. Ci aspetta una sfida importante, quella rappresentata dai fondi del Pnrr, che è certamente un’occasione di rilancio produttivo ed economico della nostra Regione. Ma è necessario fare rete sinergica con le istituzioni, individuando una cabina di regia per stabilire quelle che sono le priorità d’intervento e per vigilare sul corretto uso delle risorse, facendo da scudo ai tentativi di infiltrazione della criminalità che inficiano segmenti produttivi del mercato“.

Da parte di D’Anca un monito: “Bisogna puntare sull’alta velocità, sulla sicurezza nelle scuole e sugli ospedali sicuri, sull’ammodernamento di tutte le strade del territorio regionale, sul potenziamento della linea ferrata, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture e investendo sulla costruzione di nuovi ponti, sui tram, sulla metropolitana, sui porti. Chiediamo il contributo delle istituzioni che finora è apparso sterile, e ribadiamo che è necessaria l’istituzione di una task force perché vogliamo allineare la Sicilia al resto d’Italia, e per questo serve un confronto stringente con il governo per mettere in campo quelle proposte proficue, che abbiamo avanzato più volte alle istituzioni competenti, per non sprecare questa opportunità irripetibile per la nostra regione. E come recita anche lo slogan scelto per il nostro congresso- conclude- vogliamo essere quella goccia in più che potrà essere utile a far traboccare l’onda del cambiamento”.

“Non può esserci transizione economica e ambientale – spiega Enzo Pelle – senza transizione sociale. Anche in Sicilia i tanti cantieri del Pnrr e dei bonus devono essere all’insegna del lavoro di qualità, non c’è opera che valga una vita umana. Torniamo a chiedere con forza l’introduzione nel settore edile di sistemi premiali per selezionare nel mercato le aziende virtuose, escludendo quelle che non rispettano il contratto e le norme sulla sicurezza. La legalità nelle costruzioni e la dignità del lavoro nei cantieri restano le nostre priorità”.

“Chiediamo al Governo regionale -aggiunge Cappuccio – di riprendere con urgenza il confronto avviato sul Pnrr in Sicilia con le parti sociali, sostenendolo con un patto sociale di partenariato che amplii il confronto anche sui territori. L’edilizia è uno dei settori strategici per il rilancio della Sicilia”.

