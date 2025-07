Cisl e Ugl al prefetto: “Un gruppo di lavoro per aiutare lavoratori e aziende”

"Troppo caldo, difficile lavorare"

CATANIA – Costituire un gruppo di lavoro per monitorare sull’attuazione delle misure previste dal “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro”.

È la proposta dei segretari territoriali della CISL Catania, Maurizio Attanasio e della UGL Catania, Giovanni Musumeci, al prefetto di Catania, Pietro Signorello,

I Sindacati, sempre a tutela dei lavoratori, chiedono dunque di collaborare con Prefettura e l’ufficio di prevenzione dell’Asp di Catania guidato da Antonio Leonardi, per oltrepassare i problemi burocratici e aiutare lavoratori e aziende.

“Dopo il via al Protocollo sottoscritto dal Governo nazionale e dalle nostre Segreterie nazionali – dichiarano Attanasio e Musumeci – occorre coordinare le attività e stipulare accordi attuativi proprio con le sigle firmatarie dell’accordo. Possiamo aiutare per l’ottenimento della Naspi per le ore non lavorate, ad esempio, ma servono gli accordi. È un tipo di collaborazione che abbiamo attuato in passato e ha funzionato”, dichiarano i segretari territoriali di Catania.

“D’altra parte – aggiungono Maurizio Attanasio e Giovanni Musumeci – lo stesso Protocollo, proprio in funzione di verifica e aggiornamento dello stesso, prevede la possibilità di costituzione di specifici Gruppi di lavoro”.