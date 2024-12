Cisl FP Catania, l’assemblea alla Soprintendenza dei beni culturali

Il sindacato della Funzione pubblica e il rinnovo dei contratti

CATANIA – Continuano a svolgersi in tutti i luoghi di lavoro della funzione pubblica le assemble di Cisl FP Catania, occasioni per confrontarsi con i lavoratori su diversi temi come il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali.

Si è svolta ieri l’assemblea sindacale alla Soprintenza dei beni culturali di Catania, a cui erano presenti il Segretario generale CISL FP Danilo Sottile, il Segretario aziendale Concetto Stagnitti e il vice Scarpato Delilah, con il presidente dell’assemblea Marcello Foti.

L’assemblea Cisl FP Catania

Nel corso della riunione i lavoratori hanno parlato delle varie problematiche inerenti il contratto per i regionali, appena rinnovato. Inoltre sono state affrontate anche le rivendicazioni sindacali ancora non risolte ma in fase di contrattazione a livello regionale e le problematiche del personale dipendente dalla SAS regionale, che accomunano diverse categorie di lavoratori.

Sono state affrontate inoltre diverse tematiche che riguardano l’organizzazione del lavoro e le diverse iniziative da affrontare a livello regionale con la Segreteria provinciale e regionale CISL FP.

Dandosi appuntamento per effettuare una assemblea generale CISL FP dei dipendenti regionali e della SAS alla presenza del segretario generale regionali Daniele Passanisi e del responsabile enti regionali Fabrizio Lercara, nel corso dell’assemblea si è colta l’occasione per formulare gli auguri per un sereno Natale e un prosperoso anno nuovo ai lavoratori intervenuti.