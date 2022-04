Elezioni RSU, la Cisl FP: “Primo sindacato del pubblico impiego”

Il sindacato della funzione pubblica: "Grande desiderio di partecipazione dei lavoratori"

CATANIA – La Cisl FP è il sindacato più votato della provincia di Catania alle elezioni delle Rsu, che si sono svolte dal 5 al 7 di aprile. Con le operazioni di scrutinio ancora in corso, il sindacato ottiene un risultato eccellente nella tornata elettorale, confermandosi un punto di riferimento per tutti i lavori del pubblico impiego.

La Cisl FP è prima al Comune di Catania dove ha ottenuto un consenso del 48, 8 per cento, 762 voti su un totale di 1597 votanti, in crescita rispetto alle elezioni del 2018. Il sindacato ottiene eccellenti risultati anche all’Arnas Garibaldi, dove vede i propri rappresentanti crescere da 7 a 9 su 24, e dove hanno scelto la Cisl FP 434 elettori su 1225. Al tribunale di Catania Cisl FP ottiene 3 seggi con 70 voti su 278. Un risultato eccellente anche all’Asp, dove Cisl Fp aumenta di due seggi la propria presenza tra le Rappresentante sindacali unitarie, arrivando a sette seggi totali.

La Cisl FP ha ottenuto ottimi risultati anche nella maggior parte dei comuni della provincia di Catania. A Viagrande sono rappresentanti della Cisl FP il 100 per cento degli eletti, così come a Pedara e Maniace, mentre a Caltagirone, Mascalucia, Aci Sant’Antonio, San Giovanni la Punta e Trecastagni la Cisl FP vince l’80 per cento dei seggi disponibili. Buoni risultati anche a Bronte, Riposto e Paternò, dove la Cisl FP ottiene tra il 70 e il 60 per cento dei rappresentanti eletti.

“Il risultato di oggi – commentano il segretario generale della Cislf FP Danilo Sottile e il segretario generale CISL Maurizio Attanasio – conferma il desiderio dei dipendenti di partecipare ed essere protagonisti della propria vita professionale, un impegno che si manifesta innanzitutto con il voto. Le preferenze ottenute da Cisl Fp confermano il radicamento del sindacato nel settore pubblico e la sua affidabilità, una presenza basata sul contatto quotidiano con i lavoratori e sull’impegno costante nel miglioramento dei luoghi di lavoro”.

“Il nostro ringraziamento – proseguono Sottile e Attanasio – va ai nostri candidati, ai nostri eletti e ai lavoratori che votando la Cisl FP ci hanno dato l’onore e la responsabilità della loro fiducia. Il nostro è un sindacato di prossimità, che aspira a costruire una relazione quotidiana con i lavoratori, e proprio grazie ai nuovi eletti, a cui va il nostro augurio di buon lavoro, costruiremo e miglioreremo giorno dopo giorno questa relazione”.