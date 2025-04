Cisl Medici Sicilia, il catanese De Natale eletto segretario generale

È dirigente medico dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania

CATANIA – Il catanese Massimo De Natale è il nuovo segretario generale della Cisl Medici Sicilia. È stato eletto in conclusione del 6° congresso della federazione della Cisl che accoglie la dirigenza medica e sanitaria, tenutosi ieri a Palermo in occasione della Giornata internazionale della Salute.

De Natale, 59 anni, da oltre 24 anni iscritto alla Cisl, è dirigente medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania. Nel suo ruolo alla guida della Cisl Medici siciliana, sarà affiancato dalla palermitana Giorgia Vitello e dal messinese Giuseppe Costa.

“Accolgo questo incarico con gratitudine e senso del dovere – ha dichiarato De Natale –. In un tempo in cui la sanità affronta trasformazioni epocali, sento forte la responsabilità di contribuire a una visione che rimetta al centro la persona, non solo come paziente ma anche come lavoratore, medico, operatore sanitario. È il momento di unire competenze, ascolto e coraggio per costruire insieme una sanità più giusta, più vicina ai bisogni reali dei cittadini e più rispettosa del lavoro di chi ogni giorno la rende possibile”.

A De Natale anche le congratulazioni di Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea. “La nomina di De Natale rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Cisl catanese. In lui riconosciamo non solo il valore della competenza e dell’esperienza, ma anche una visione sindacale capace di leggere i bisogni reali della sanità e della società. La sua elezione avviene in una fase delicata, ma anche di grandi opportunità per il nostro sistema sanitario. C’è bisogno di leadership responsabili, capaci di costruire ponti tra le istituzioni e i professionisti, tra le esigenze dei territori e le sfide nazionali. Siamo certi che Massimo saprà guidare con equilibrio e passione questa nuova fase della Cisl Medici Sicilia”.

“Questa nomina arriva in un momento particolarmente significativo – aggiunge Attanasio – in cui il sistema sanitario italiano si confronta con nuove sfide, ma anche nuove opportunità. Le ferite lasciate dalla pandemia sono ancora vive, così come persistono criticità strutturali: la carenza di personale, i carichi di lavoro insostenibili, le lunghe liste d’attesa, la dispersione dei servizi territoriali e la sicurezza dei luoghi di lavoro diventa imprescindibile per la migliore funzionalità dell’emergenza urgenza”.

“Tuttavia, la fase attuale è anche ricca di possibilità: le riforme in corso e le risorse del PNRR, del Decreto Coesione e degli altri finanziamenti comunitari rappresentano un’occasione storica per rilanciare la medicina territoriale, investire nella prevenzione, promuovere l’integrazione tra ospedale e territorio, innovare i servizi e valorizzare il capitale umano che tiene in piedi il nostro sistema sanitario”.

“La Cisl di Catania, insieme alla Cisl Medici e a tutta la struttura confederale – continua – ribadisce con forza che la salute non può essere ridotta a una voce di bilancio: è un bene comune, da tutelare in ogni sua dimensione – fisica, mentale, sociale – e in ogni fase della vita. È fondamentale rilanciare una sanità pubblica, universale e accessibile, che metta al centro la dignità della persona e il valore del lavoro di chi, ogni giorno, con professionalità e dedizione, cura e assiste milioni di cittadini”.

“Con la guida di Massimo De Natale, siamo certi che la Cisl Medici Sicilia saprà interpretare al meglio questa visione, contribuendo con idee, proposte e azioni concrete alla costruzione di un futuro più sano, più equo, più umano”.

