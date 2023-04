Cisl Poste, Maurizio Affatigato nuovo segretario regionale Sicilia

"Non posso che ringraziare il Consiglio per la stima dimostrata. Orgoglioso di questa elezione"

PALERMO – Il palermitano Maurizio Affatigato è il nuovo segretario regionale siciliano del Sindacato Lavoratori Poste della Cisl (Slp-Cisl). Affatigato, 61 anni, è stato eletto all’unanimità dal Consiglio generale della Cisl Poste, il sindacato maggiormente rappresentativo tra i lavoratori postali, che si è riunito all’Hotel Sea Palace di Cefalù. All’assemblea erano presenti il segretario generale Vincenzo Cufari e il segretario generale aggiunto Raffaele Roscigno.

Affatigato, che il 30 aprile 2022 era stato rieletto a Fiuggi, coordinatore nazionale Postel manterrà questa carica affincandola alla guida della segreteria generale siciliana. Completano la squadra del Slp-Cisl Sicilia il segretario regionale aggiunto Gisella Schillaci e il segretario organizzativo Carlotta Grasso.

“Non posso che ringraziare tutto il Consiglio Generale della Sicilia per la stima dimostrata negli interventi – ha detto il neo segretario siciliano -. Oggi si consolida una Sicilia già forte dell’ultimo risultato alle elezioni per le Rsu che ha visto il nostro sindacato raggiungere la percentuale del 61 per cento delle preferenze che vale la maggioranza assoluta. Tutto merito di una squadra di segretari provinciali che hanno contribuito fortemente al raggiungimento di questo importante traguardo. Un ringraziamento va al segretario regionale uscente, per fine mandato, Salvo Di Grazia che sicuramente continuerà a collaborare con la nostra organizzazione. Ancora grazie a tutta la segreteria nazionale e al vicepresidente dell’UNI Europa, Mario Petitto. Sono onorato e orgoglioso di questa elezione che rappresenta un riconoscimento al lavoro del sindacato sempre più con basi solide nel nostro territorio e che guarda al futuro con l’equilibrio e la determinazione di sempre per affrontare le sfide del mondo postale dei prossimi anni”.