Il sindaco Enrico Trantino ha nominato anche i consiglieri delegati

CATANIA – Il sindaco metropolitano Enrico Trantino ha nominato oggi il vicesindaco e i consiglieri delegati che lo affiancheranno nella gestione dell’ente. Designato Sergio Gruttadauria vicesindaco metropolitano con delega a Opere Pubbliche, Viabilità e Mobilità sostenibile.

I consiglieri della Città Metropolitana di Catania

A Vincenzo Santonocito sono state assegnate le deleghe a Edilizia Scolastica, Pianificazione urbanistica e del territorio. Francesco Alparone si occuperà di Programmazione europea e PNRR, Società partecipate e speciali. Santo Trovato seguirà la Manutenzione strade provinciali.

Le altre deleghe

Alessandro Campisi avrà competenza su Ambiente e Aree protette, Centro polifunzionale Le Ciminiere, Energia e sviluppo economico, Impianti sportivi e politiche dello sport. Emilio Pappalardo si occuperà di Polizia provinciale, Bilancio, Rapporto con gli enti locali, Personale e formazione.

Antonino Montemagno curerà Politiche Sociali, Welfare, Pari Opportunità e politiche per i giovani. Roberto Barbagallo gestirà Patrimonio, Cultura, Turismo e valorizzazione dell’Etna-Mare, Innovazione tecnologica e Agenda digitale. Con queste nomine si completa la squadra politico-amministrativa della Città Metropolitana di Catania.