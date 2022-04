Città Metropolitana, più di 4 milioni per la sicurezza di diverse strade

Firmato il disciplinare relativo ai progetti esecutivi

PALERMO – Firmato il disciplinare relativo ai progetti esecutivi delle S.P. n° 9 “Delle Madonie”: Campofelice di Roccella – Castelbuono; ”S.P. n° 54 “Di Piano Battaglia”: B° Mongerrati – Piano Zucchi –Piano Battaglia – Petralia Sottana. S.P.n° 113 “Circonvallazione di Piano Battaglia; ”S.P. n° 9 bis “Di Cammisini”: Collesano – B° Firrionello. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario. Nello specifico i progetti riguardano:

1) Progetto esecutivo dei lavori di: “S.P. n° 9 “Delle Madonie”: Campofelice di Roccella – Castelbuono. Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede viaria in tratti saltuari. Importo complessivo di €.1.500.000,00 finanziato con fondi SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) – Area Interna delle “Madonie” – Riqualificazione rete viaria. Il progetto è stato redatto dalla Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo (Progettista: Ing. Elio Venturella). Il progetto è cantierabile ed è stato già finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture. La Città Metropolitana è in attesa del bilancio per l’indizione della gara. La S.P.9 è interessata in alcuni tratti da frane, cedimenti e avvallamenti, il progetto, in dipendenza delle le risorse economiche disponibili (1,5 milioni di euro lordi), è finalizzato alla realizzazione dei lavori per la sistemazione e messa in sicurezza nei punti in peggiore stato di degrado, che potrebbero causare l’interruzione della infrastruttura viaria con disagi e pericolo d’incolumità per i residenti dei comuni di Campofelice di Roccella, Collesano, Isnello e Castelbuono. Tutti gli interventi previsti rivestono particolare importanza al fine della percorribilità della S.P. n. 9 e dello sviluppo socio economico delle aree interessate. In particolare si prevede di intervenire sull’asse stradale mediante il consolidamento del corpo stradale con il sistema delle terre rinforzate alla progr.va km.ca 28+700 e con opere di sostegno su pali alla progr.va km.ca 21+700, che nel corso degli anni hanno manifestato criticità. Al km 25+800, al km 28+550, al km 30+200, al km 32+600 e al km 33+10 il progetto prevede la ricostruzione del cassonetto stradale mediante l’utilizzo di gabbioni metallici riempiti da conci di pietra locale, posti al di sotto della quota stradale.

2) Progetto esecutivo dei lavori di:”S.P. n° 54 “Di Piano Battaglia”: B° Mongerrati – Piano Zucchi –Piano Battaglia – Petralia Sottana. S.P.n° 113 “Circonvallazione di Piano Battaglia. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario“. Importo complessivo di €.2.400.000,00 finanziato con fondi SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) – Area Interna delle “Madonie” – Riqualificazione rete viaria. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana. Il progetto è cantierabile ed è stato già finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture. La Città Metropolitana è in attesa del bilancio per l’indizione della gara. In particolare si prevede di intervenire sull’asse stradale mediante il consolidamento del corpo stradale con la messa in opera di gabbioni metallici riempiti da conci di pietra locale aventi funzione di sostegno alla progr.va km.ca 16+900, 20+500, 26+300 e con opere di sostegno su pali alla progr.va km.ca 18+500, 19+900 e 23+900, che nel corso degli anni hanno manifestato criticità. Nei suddetti tratti della strada oggetto dell’intervento verrà messa in opera la segnaletica orizzontale longitudinale in mezzeria ed ai bordi della sede viaria, la sostituzione delle barriere di protezione divelte e nella posa in opera delle nuove barriere stradali di sicurezza conformi alla nuova normativa e verrà sostituita la segnaletica verticale esistente con nuovi cartelli conformi al nuovo codice della strada, inoltre verranno messe in opera, ai margini della sede stradale, delineatori per strade di montagne. Al km 9+400 e al km 16+900 della S.P. 54 e al km 1+500 della S.P. 113 il progetto prevede la messa in opera di rete metallica su parete rocciosa con la funzione di prevenire la caduta di frammenti di roccia.

3) Progetto esecutivo dei lavori di:”S.P. n° 9 bis “Di Cammisini”: Collesano – B° Firrionello. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario.” Importo complessivo di €.1.000.000,00 finanziato con fondi SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) – Area Interna delle “Madonie” – Riqualificazione rete viaria. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana. Il progetto è cantierabile ed è stato già finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture. La Città Metropolitana è in attesa del bilancio per l’indizione della gara.

“Ancora una conferma dell’impegno della Citta Metropolitana per la vivibilità dei territori e adesso per il territorio delle Madonie: territorio di grande attrattivita’ e valore culturale ed economico, oggetto anche di grande attenzione in riferimento alla realtà di Piano Battaglia e Piano Zucchi, e alla ripresa di attività delle piste dopo la rescissione del contratto con il precedente concessionario” lo ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando