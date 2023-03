Cittadella-Palermo, Di Mariano: “Preferisco non fare gol ma che la squadra vinca”

Le dichiarazioni dell'esterno palermitano autore, al "Tombolato", di una doppietta che non è servita per tornare al successo

PALERMO – Nel pirotecnico 3-3 del “Tombolato” tra Cittadella e Palermo ha spiccato sicuramente la prestazione di Francesco Di Mariano, autore di una doppietta che non è bastata a regalare ai rosa il successo.

L’esterno palermitano è intervenuto in mixed zone al termine della partita per commentare la prestazione sua e della squadra: “I gol fanno bene per la gioia personale ma se non arrivano i risultati servono a poco, preferisco non fare gol ma che la squadra vinca. In questo momento stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo, siamo in continua crescita ma i dettagli purtroppo stanno facendo la differenza. Dobbiamo assolutamente cambiare la rotta e fare in modo che questi dettagli girino dalla nostra parte”.

“Per me è un ruolo nuovo – continua Di Mariano – ho fatto il quinto solo il mio primo anno di Serie B con mister Corini per una decina di partite. Durante la mia carriera ho sempre fatto l’esterno sinistro d’attacco nel 4-3-3, il mister mi sta schierando di nuovo lì e sto cercando di adattarmi e di fare il più possibile mettendomi a disposizione con la testa giusta. In questo momento stanno arrivando i gol ma quello che conta è che dobbiamo assolutamente vincere queste partite”.

SERIE B E RIGORISTA

Sono diventati cinque adesso i pareggi consecutivi del Palermo, con la consapevolezza che in alcune di queste gare il risultato sarebbe potuto essere diverso: “La serie B è questa, tutte le partite sono difficili e tante gare anche delle avversarie finiscono spesso in pareggio. Sappiamo benissimo che il Cittadella è una squadra rognosa che mette in difficoltà, noi però guardando il lato positivo se avessimo preso due gol qualche mese fa non avremmo ribaltato la partita. Siamo stati squadra vera, poi il dettaglio ha fatto la differenza e siamo molto rammaricati di questo”.

DI Mariano è andato in rete su calcio di rigore, il primo dopo che capitan Brunori ha deciso di prendersi una pausa dai penalty per via dei tanti errori commessi nelle ultime gare: “Ero sereno perché in carriera ho battuto i rigori, in questi anni ho sempre avuto attaccanti fortissimi davanti come Forte, Coda e Brunori ed è giusto dare al centravanti la possibilità di calciare i rigori. E’ stata presa questa scelta, ero molto sereno e sono stato anche fortunato ad avere il rigore oggi”.