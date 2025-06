Civilia sport fest, al Cus Palermo oltre un migliaio di partecipanti

La terza edizione della manifestazione

PALERMO – Una mattinata di sport e divertimento quella svoltasi ieri al Cus Palermo in occasione del Civilia Sport Fest, giunto alla sua terza edizione. Tantissime famiglie e bambini presenti, oltre un migliaio i partecipanti, che hanno potuto non solo svolgere il proprio sport abituale ma provarne di nuovi, connettendosi con altri giovani coetanei, scambiandosi segreti e consigli su come praticare lo sport dell’altro.

“Come ogni anno felicità e partecipazione da parte dei cittadini – le parole di Francesco Ippolito, residente dell’Associazione Civilia -. Tre anni fa abbiamo pensato di poter regalare ai bambini e alle associazioni una giornata di sport, un momento in cui i bambini possono gratuitamente provare ogni gioco e disciplina. Le notizie di cronaca che si susseguono negli ultimi giorni ci fanno un po’ paura, quindi ancora di più dobbiamo cercare di spingere i ragazzi a fare qualcosa che nella vita li porti ad avere degli obiettivi sani e seri e lo sport sicuramente può aiutare tantissimo”.

Presenti l’Asd Wisser Club, Panormus Basket e Sport&Performance Academy con la palla a spicchi, Junior Volley Academy, Piume d’Argento col badminton, e ancora la Polisportiva Bonagia con tennis tavolo, ginnastica artistica e le Wolves Cheerleaders, fino ad arrivare alle esibizioni di Capoeira Zumbi e Murga del Genio.

Diverse le associazioni presenti che operano sul territorio come Elle Aba Palermo e gli enti di Formazione Cirs ed Esfo, con l’animazione di Encanto e il DJ set curato da Tony Catanzaro e Fabio The Voice dei “Quaranta che Ballano 90”, con la collaborazione straordinaria dei volontari Pensionati della Polizia.

“Una straordinaria giornata di inclusione e di rete, con tantissime associazioni e realtà sportive cittadine – commenta il Consigliere Comunale e Capogruppo di Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia, Dario Chinnici -. Come Amministrazione Comunale non potevamo che esserci per sostenere queste attività e promuoverle. Stiamo concentrando sforzi e impegno proprio per organizzare sempre più eventi come questo, territorio per territorio, che possano rilanciare la buona socialità nei quartieri”.