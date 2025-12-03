Classifica Eduscopio 2025, il Garibaldi primo tra i licei classici di Palermo

A Catania primato allo Spedalieri. Tra gli scientifici vincono il Gonzaga nel capoluogo e l'etneo Boggio Lera

PALERMO – Il Garibaldi di Palermo torna al primo posto fra i licei classici della provincia di Palermo. Seguono il Mandralisca di Cefalù, il Vittorio Emanuele II, l’Umberto I e il Don Giovanni Colletto di Corleone. A Catania, in cima alla lista dei licei classici, c’è il Nicola Spedalieri. Lo dice la classifica Eduscopio 2025, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, che ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22).

In vetta agli scientifici della provincia di Palermo, invece, si piazza l’istituto paritario Gonzaga seguito dal Benedetto Croce e dal Cannizzaro, ma allargando il panorama anche ai dintorni del capoluogo ci sono eccellenze in questo indirizzo anche a Gangi e a Castelbuono. Fra i tecnici e i professionali spiccano il tecnico-economico Damiani Almeyda-Crispi, il tecnico tecnologico Enrico Medi, il Paolo Borsellino e il Pietro Piazza come alberghiero.

Tornando a Catania, sul fronte dei licei scientifici il primato va al Boggio Lera così come per il linguistico e per il liceo delle scienze umane il Giuseppe Lombardo Radice.

La migliore scuola d’Italia è in provincia di Padova

A livello nazionale la migliore scuola d’Italia è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova: si tratta di uno scientifico delle scienze applicate, con l’informatica al posto del latino, che quest’anno taglia il traguardo dei 94.45/100esimi. Sono generalmente in provincia le scuole che riescono a raggiungere i punteggi più alti, come lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo (93.18) o il Giorgio Dal Piaz a Feltre (92.65).

La graduatoria nelle grandi città

Per quanto riguarda le grandi città, a Milano il Berchet torna in testa ai classici, mentre il Volta resta stabile in cima agli scientifici. A Bologna in testa sono il Galvani e il Copernico, a Firenze il Galileo e il Machiavelli, a Napoli il Convitto Vittorio Emanuele II è il migliore sia tra i classici che tra gli scientifici, a Torino il Camillo Benso di Cavour batte il Gioberti fra i classici, mentre fra gli scientifici si impone il paritario Edoardo Agnelli. Per l’ottavo anno consecutivo a Roma il riconoscimento di miglior liceo scientifico va all’Augusto Righi mentre al classico si conferma primo il Visconti seguito dal Mamiani e dal Tasso.

I risultati all’università dei diplomati quadriennali sono inferiori a quelli di chi prende la maturità nei classici cinque anni. Confrontando i risultati universitari, Eduscopio ha rilevato che i diplomati quadriennali ottengono, a parità di altre condizioni, voti leggermente inferiori a quelli dei loro compagni. Anche la stima della percentuale di crediti (CFU) ottenuti sembra suggerire una minore efficacia da parte dei diplomati quadriennali immatricolati al primo anno nel superare gli esami e raggiungere il numero di crediti richiesti.

La Fondazione Agnelli: meglio i diplomi quinquennali

“I risultati della nostra analisi – commenta Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli – suggeriscono che un percorso quadriennale che anticipi a 18 anni l’uscita dalla scuola secondaria, in assenza di un profondo ripensamento didattico e organizzativo, potrebbe avere effetti negativi sulle competenze degli studenti e sulle loro prospettive successive. Non è vero, peraltro, che nella maggior parte dei paesi europei la scuola secondaria finisca a 18 anni, come talvolta si afferma. Più in generale, prima di mettere a sistema riforme con l’obiettivo di migliorare la qualità degli apprendimenti e le opportunità di successo degli studenti italiani, credo sarebbe doveroso – sottolinea – valutare l’efficacia delle sperimentazioni che anticipano le riforme auspicate, così da poter ancora intervenire per tempo con aggiustamenti, allorché gli esiti non siano quelli originariamente attesi. Questo, purtroppo – conclude Gavosto – non sempre avviene nel nostro Paese”.

Galilei e Meucci trionfano a Firenze

Il Galilei e il Meucci sono gli istituti tecnici di Firenze con la miglior percentuale di occupati a due anni dal diploma, l’agrario primo tra i professionali. Il Machiavelli è invece quello che forma meglio per l’università, si tratti di liceo scientifico, linguistico o scienze umane. Il Galileo e il Michelangiolo continuano a occupare i primi due posti fra i licei classici.

A Bologna primato per il Galvani e il Copernico

A Bologna il Galvani rimane saldo in testa sul Minghetti per i licei classici, il Copernico mantiene il primato tra gli scientifici, dove primo è il Fermi per le Scienze applicate e il Mattei di San Lazzaro si prende il primo posto nel gettonatissimo Scienze umane in una classifica che ha coinvolto 19.773 diplomati in tutta la provincia (di cui 10.957 a Bologna). Con una novità: la rivincita delle scuole di provincia. La contesa tra i due classici cittadini, la vince per il secondo anno di seguito il Galvani, ma se si allarga l’orizzonte, la prima sorpresa dell’edizione 2025 è che il Rambaldi Valeriani di Imola passa dal terzo al primo posto, diventando il migliore della città metropolitana.

La classifica a Genova premia il Cassini e il Colombo

A Genova il Cassini si conferma il miglior liceo scientifico, il classico Colombo la spunta ancora una volta sul liceo Mazzini mentre per Scienze Umane in vetta c’è il liceo Marconi Delpino di Chiavari. Per chi, invece, sceglie un percorso orientato al mondo del lavoro, l’istituto Primo Levi di Ronco Scrivia garantisce un tasso di occupazione dopo il diploma dell’84%, seguito dall’istituto tecnico tecnologico Natta Deambrosis di Sestri Levante al 75% e dal professionale Odero di Sestri Ponente al 73%.