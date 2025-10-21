Closed Arms, si presenta il libro di Rino Messina

PALERMO- Venerdì 24 ottobre, alle 18.30, nella galleria d’arte Spazio Sintesi si terrà la presentazione del nuovo libro di Rino Messina, ‘Closed Arms. Non si accettano migranti’ (Istituto Poligrafico Europeo, 2025), con la prefazione di Luigi Patronaggio.

Ne discuteranno con l’autore: Antonella Folgheretti, Ignazio Portelli e Fulvio Vassallo Paleologo.

Nell’agosto 2019 oltre un centinaio di naufraghi furono raccolti dalla nave spagnola Open Arms nel Mediterraneo. Ma per molti giorni non poterono sbarcare a Lampedusa per un divieto del ministro Matteo Salvini.

Il salvataggio divenne subito un caso politico e giudiziario. La magistratura ordinò lo sbarco, anche per le disperate condizioni igienico-sanitarie dei migranti. E partì subito un procedimento che si è concluso con l’assoluzione di Salvini.

Ora l’intero processo di primo grado (trenta udienze sino al 20 dicembre 2024, sei ministri e un presidente del Consiglio sentiti come testi) viene ricostruito da Rino Messina nel libro.