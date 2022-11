Club Lauria, Gabriele Guccione è il nuovo presidente onorario

A nominarlo l’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo

PALERMO – Gabriele Guccione è il nuovo presidente onorario del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo. Un incarico prestigioso che arriva in un anno importante per la vita del Circolo. Si celebrano, infatti, i 120 anni dalla fondazione. A ricoprire questa carica sono stati Ignazio Florio, Francesco Richichi e Gerlando Miccichè. Guccione è stato nominato presidente onorario dall’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo.



La carica arriva come coronamento di una vita da sempre dedicata allo sport e a servizio dello stesso Circolo. Gabriele Guccione, nato nel 1937, si è distinto già negli anni Cinquanta, nella classe Dinghy, ottenendo ottimi risultati. Nel 1968 è stato componente della squadra nazionale preolimpica della classe Finn in Messico. Per circa vent’anni, dagli anni Settanta agli anni Novanta, ha fatto lo skipper in barche d’altura, partecipando a quasi tutti i Campionati Italiani con la terza classe “Sole di Giada”. Ha preso parte a una “Giraglia”, per tre volte alla “Middle Sea Race” e ha vinto una Malta/Siracusa.



Attiva anche la vita all’interno del Club Canottieri Roggero di Lauria. Socio benemerito dal 2006, è attualmente componente dell’Assemblea speciale del Circolo. Ha ricoperto la carica di presidente dal 2001 al 2009 e, in virtù dei prestigiosi risultati conseguiti in quegli anni, è stato insignito nel 2004 della più alta onorificenza sportiva del Coni: il “Collare d’Oro”. L’anno successivo un altro riconoscimento: la Stella di Bronzo Coni. Dal 2009 al 2015 è stato presidente del collegio dei probiviri.



Gabriele Guccione dal 2012 al 2019 è stato anche presidente del Panathlon International Club di Palermo. Nel 2019 ha ricevuto il premio Domenico Chiesa Award e il Premio Fair Play, entrambi del Panathlon International. Dirigente benemerito della Federazione Italiana Canottaggio, è stato Commissario Straordinario del Comitato Regionale Sicilia FIC.