Cocaina e crack in “esposizione” al Pigno, arrestati 3 spacciatori

I carabinieri li accusano di traffico di droga

CATANIA – I clienti erano in fila per entrare nel mercatino della droga, dove avrebbero potuto acquistare cocaina e crack. Tutto questo, al Pigno di Catania, era gestito da tre uomini di 55, 25 e 19 anni. I tre sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa.

L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I tre, secondo gli inquirenti, avevano messo su un minimarket della droga, con tanto di apparato di videosorveglianza e vedetta. I carabinieri li hanno prima tenuti sotto controllo per un po’ appostandosi.

Il blitz

Poi hanno ricostruito cosa stava accadendo lì dentro e hanno deciso di far scattare il blitz. Si sono spacciati per clienti, ovviamente presentandosi all’ingresso in borghese e confondendosi tra i tossicodipendenti che erano in fila.

All’ingresso c’erano gli spacciatori che studiavano perbene i clienti attraverso le videocamere. Una volta dentro, hanno trovato un tavolo su cui erano esposte, come in un negozio, dosi di cocaina e di crack del perso complessivo di 10 e 15 grammi, pronte per essere acquistate dai consumatori.

I contanti

A quel punto i 3 pusher sono stati arrestati e perquisiti e nelle loro tasche sono stati trovati più di mille euro in banconote di piccolo taglio. Assieme a tutta la droga presente nell’appartamento, due bilancini elettronici di precisione, un fornelletto a gas per preparare il crack e altro materiale per il confezionamento, anche le banconote sono state sequestrate.