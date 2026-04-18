 Palma di Montechiaro, arrestato per detenzione di cocaina e munizioni
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Cocaina e munizioni in casa, arrestato giovane di Palma di Montechiaro

violenza sessuale
L'operazione della squadra mobile
AGRIGENTO
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1 min di lettura

AGRIGENTO – La polizia di Agrigento ha arrestato un giovane disoccupato, originario di Palma di Montechiaro, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni. Durante una perquisizione domiciliare in locali in suo uso agenti della squadra mobile della Questura e del commissariato di Palma di Montechiaro hanno trovato 1,2 chilogrammi di cocaina e 407 munizioni di vario calibro illegalmente detenute. Sequestrati anche 8.650 euro, ritenuti provento della vendita di droga, e numerosi telefoni cellulari.

Il Gip di Agrigento ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura cautelare dei domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico.

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