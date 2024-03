Il dramma del crack nel capoluogo nisseno VIDEO

CALTANISSETTA – Operazione antidroga con otto arresti a Caltanissetta. Il blitz è figlio di indagini coordinate dalla Dda nissena. Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile della polizia. Il canale di rifornimento di cocaina era Palermo. Due degli indagati sono stati arrestati nel capoluogo siciliano e a Savona.

Cocaina e marijuana

Gli arrestati, secondo quanto emerso nel corso delle indagini iniziate nel 2022, rifornivano il capoluogo nisseno di cocaina e marijuana. Decine di acquirenti per la banda, molti dei quali ancora minorenni. La droga veniva consegnata al domicilio o ceduta presso l’abitazione degli indagati. La cocaina veniva venduta pronta per essere consumata cotta, come crack, o per essere ‘sniffata’. Erano gli stessi acquirenti, con la semplice indicazione dello stato della sostanza “cruda o cotta”, a dare indicazioni ai pusher sul tipo di droga da confezionare. Numerosissimi gli episodi di spaccio registrati dalle telecamere della polizia e sono stati inoltre segnalati alla prefettura di Caltanissetta diversi assuntori che ad oggi stanno seguendo un percorso di recupero.

